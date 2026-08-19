Borja, el ex River que sonó en Boca, está a un paso del América mexicano

Miguel Borja está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del América de México. El delantero colombiano, que durante este mercado de pases fue vinculado con Boca, encaminó su salida de Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos.

El atacante de 33 años tuvo un destacado primer semestre en el fútbol asiático, donde convirtió ocho goles en 16 partidos. Ese rendimiento despertó el interés del conjunto mexicano, que avanzó en las negociaciones con su entorno.

Un contrato por tres temporadas

Según trascendió, todavía quedan algunos detalles por resolver, pero la intención del América es cerrar la transferencia definitiva y acordar un contrato por tres temporadas.

La idea es que Borja pueda viajar a México, realizarse la revisión médica y ponerse a disposición del entrenador Guillermo Almada para el comienzo del Torneo Clausura.

El colombiano tendrá así su primera experiencia en la Liga MX. Meses atrás había llegado a entrenarse con Cruz Azul, pero aquella operación finalmente se cayó por una cuestión vinculada a los cupos de extranjeros.

Sus números en River

Borja dejó una importante marca durante su paso por River. En 159 partidos, convirtió 62 goles y aportó 10 asistencias.

Aunque su ciclo terminó con cuestionamientos de parte de los hinchas, sus números lo ubican entre los delanteros más efectivos que tuvo el Millonario durante los últimos años.

Ahora, el colombiano está a un paso de volver a vestir una camiseta de colores similares, aunque esta vez será la del América, uno de los grandes protagonistas del fútbol mexicano