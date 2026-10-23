El Borussia Dortmund de Alemania puso en marcha una iniciativa para cambiar la manera en que los hinchas viven los partidos desde las tribunas. En conjunto con Vodafone, el club lanzó el “Fan Mode”, una función de su aplicación oficial que premiará a quienes utilicen menos el teléfono celular durante los encuentros disputados como local.

La propuesta comenzará este sábado 24 de octubre, cuando el Dortmund reciba al Eintracht Frankfurt por la Bundesliga. Los simpatizantes que participen podrán acumular puntos por cada minuto que mantengan bloqueada la pantalla de sus dispositivos y competir por distintos premios, entre ellos camisetas autografiadas y tarjetas de regalo para comprar productos oficiales del club.

La iniciativa es voluntaria y estará disponible para teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. No se trata de una prohibición del uso de celulares, sino de un sistema de incentivos para que los espectadores concentren su atención en el juego y en el ambiente del estadio.

Cómo funciona el “Fan Mode”

Para participar, los hinchas deberán activar la función desde la aplicación oficial del Borussia Dortmund y mantener bloqueado el teléfono durante el partido. El sistema sumará puntos minuto a minuto mientras el dispositivo permanezca sin uso.

Durante el entretiempo, los usuarios podrán consultar sus celulares, pero deberán volver a activar el modo para continuar acumulando puntos en el segundo tiempo. La contabilización finalizará con el pitido final.

Los participantes con los puntajes más altos tendrán la posibilidad de ganar camisetas firmadas por jugadores del club y tarjetas de regalo para la tienda oficial del Borussia Dortmund. Para verificar que se encuentran dentro del estadio, la aplicación requiere acceso a la ubicación del dispositivo.

La preocupación por el uso del celular en las tribunas

La campaña surge en medio de un debate sobre el uso de los teléfonos durante los espectáculos deportivos. Según una encuesta realizada por Vodafone en 2023 a 1.000 personas que suelen asistir a estadios, el 63% utilizaba regularmente su celular durante los partidos.

El club también señaló que aumentaron las molestias de algunos hinchas por las selfies, las transmisiones en vivo y el uso de redes sociales en las tribunas. Frente a ese escenario, la iniciativa apunta a recuperar la experiencia de compartir el encuentro en vivo, sin que la pantalla se convierta en una distracción permanente.

“Más de 81.000 personas en el estadio, cantando, alentando y conteniendo la respiración juntas: este aquí y ahora es irreemplazable”, expresó Carsten Cramer, director ejecutivo del Borussia Dortmund, al presentar la propuesta.

Por su parte, Marcel de Groot, director ejecutivo de Vodafone Alemania, sostuvo que quienes van a la cancha deberían experimentar el momento y las emociones del fútbol, en lugar de concentrarse en la pantalla del teléfono.

Una tendencia que crece en el fútbol alemán

La iniciativa del Dortmund se suma a otras medidas adoptadas por clubes alemanes para regular la producción de contenido en los estadios. Hertha Berlín, por ejemplo, anunció restricciones para las grabaciones comerciales y monetizadas realizadas con equipos profesionales, aunque mantiene permitido que los espectadores tomen fotografías y videos de uso personal.

En el caso del Borussia Dortmund, el objetivo es diferente: en lugar de limitar las grabaciones mediante una prohibición, busca incentivar a los hinchas a desconectarse voluntariamente del celular. El estreno del “Fan Mode” marcará el comienzo de una propuesta que el club prevé mantener en sus partidos como local durante la temporada.