Bosnia y Herzegovina cumplió con su obligación en la última fecha del Grupo B del Mundial 2026. El seleccionado europeo venció por 3-1 a Qatar y mantuvo vivas sus posibilidades de avanzar a los 16avos de final como uno de los mejores terceros del certamen.

El conjunto bosnio dominó gran parte del encuentro y logró traducir esa superioridad en el marcador para quedarse con tres puntos fundamentales en la definición de la zona.

Bosnia golpeó en el momento justo

Con un esquema táctico 4-4-2, Bosnia tomó la iniciativa desde los primeros minutos y encontró la apertura del marcador a los 29 minutos del primer tiempo. Kerim Alajbegovic apareció dentro del área para definir una buena acción colectiva tras una asistencia de Ivan Basic y establecer el 1-0.

El gol fortaleció el dominio europeo y apenas cinco minutos después llegó el segundo. A los 34 minutos, un desafortunado gol en contra de Mahmoud Ibrahim Mahmoud Abunada amplió la ventaja y dejó a Qatar contra las cuerdas.

Qatar reaccionó antes del descanso

Cuando parecía que Bosnia se iría al entretiempo con una cómoda diferencia, Qatar encontró una respuesta. A los 42 minutos, Hassan Khalid Hassan Al Haydos aprovechó una asistencia de Edmílson Junior y descontó para el conjunto asiático.

El 2-1 renovó las expectativas qataríes de cara al complemento y mantuvo la incertidumbre en el resultado.

Mahmic sentenció la historia

En la segunda mitad, Bosnia volvió a controlar el trámite del encuentro y administró la ventaja con inteligencia. La tranquilidad definitiva llegó a los 80 minutos, cuando Ermin Mahmic conectó una asistencia de Dennis Hadzikadunic y marcó el 3-1 que sentenció el partido.

El tanto cerró una victoria merecida para los europeos, que mostraron contundencia en ataque y solidez en los momentos decisivos del encuentro.

La ilusión sigue viva

A pesar del triunfo, Bosnia no logró meterse directamente entre los clasificados a la próxima ronda. Con estos tres puntos, el equipo deberá esperar la finalización de otros grupos para conocer si su cosecha alcanza para ingresar entre los mejores terceros del Mundial 2026.

Mientras tanto, el seleccionado europeo cumplió con su parte: ganó, sumó tres puntos vitales y se mantiene expectante de cara a la definición de una clasificación que todavía puede darle una nueva oportunidad en la Copa del Mundo.