Bosnia y Qatar a todo o nada por la clasificación en el Mundial

Bosnia y Herzegovina y Qatar protagonizarán este miércoles uno de los encuentros más decisivos de la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Desde las 16 de Argentina, ambos seleccionados se medirán en el Lumen Field de Seattle por la tercera jornada del Grupo B con la necesidad de sumar una victoria para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

La situación es límite para los dos equipos. Bosnia ocupa el tercer puesto del grupo con 1 punto, mientras que Qatar marcha cuarto con la misma cantidad de unidades. Los europeos igualaron 1-1 ante Canadá en su debut y luego cayeron por 4-1 frente a Suiza. Los asiáticos, en tanto, sorprendieron con un empate 1-1 ante Suiza, pero en la segunda fecha sufrieron una contundente derrota por 6-0 contra Canadá.

El panorama es claro: una igualdad dejaría prácticamente eliminados a ambos seleccionados. Por eso, el ganador conservará posibilidades de avanzar a los 16avos de final, aunque también dependerá de lo que ocurra en el otro partido del grupo entre Canadá y Suiza.

En la previa, el entrenador bosnio Sergej Barbarez anticipó una postura ofensiva de su equipo y aseguró: "Para nosotros nunca es un objetivo defender durante 90 minutos". Además, remarcó que "no será un partido de pelotazos largos y defensa" y que ambos conjuntos "tendrán que luchar para ganar".

Del lado qatarí, Julen Lopetegui dejó en claro la importancia del compromiso al señalar que su equipo peleará "con uñas y dientes" para conseguir la victoria. El técnico también afirmó que la goleada sufrida ante Canadá quedó atrás y que ahora toda la atención está puesta en el desafío que representa Bosnia.

Bosnia llegará con la baja del defensor Tarik Muharemovic, expulsado ante Suiza, mientras que Qatar no podrá contar con Homam Ahmed ni Assim Madibo, ambos suspendidos tras ver la tarjeta roja frente a Canadá.

Las probables formaciones serían: Bosnia y Herzegovina con Vasilj; Dedic, Katic, Hadzikadunic, Kolasinac; Alajbegovic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Demirovic y Dzeko. Qatar formaría con Abunada; Al Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, Al Brake; Laye, Gaber, Boudiaf; Edmilson Junior, Abdurisag y Afif.

El encuentro tendrá como árbitro al venezolano Jesús Valenzuela y podrá verse en Argentina a través de DSports, además de las plataformas DGO, Paramount+ y Flow.