El futuro de Fabricio Pérez podría estar lejos de Estudiantes de La Plata. El mediocampista sanjuanino es seguido por Botafogo, que formalizó una propuesta para incorporarlo y puso sobre la mesa una operación millonaria.

El ofrecimiento contempla un préstamo por una temporada, con un cargo de 280 mil dólares. Además, establece una opción de compra de 3,8 millones de dólares por el 80% de los derechos económicos del futbolista.

La operación también incluiría una posible plusvalía a futuro, un punto que podría tener peso en el análisis que realice la dirigencia de Estudiantes.

La propuesta ya fue recibida en las oficinas del club en City Bell, pero hasta el momento la dirigencia no respondió. En el Pincha deberán analizar tanto los números de la operación como el impacto deportivo que tendría la salida del futbolista.

Un cambio que el jugador ve con buenos ojos

Mientras Estudiantes evalúa la propuesta brasileña, Pérez tendría una postura favorable a la posibilidad de emigrar. El sanjuanino estaría entusiasmado con la chance de llegar a Botafogo y considera que un cambio de aire podría ayudarlo a recuperar protagonismo.

Durante el último tiempo, el mediocampista no consiguió la continuidad que esperaba en el conjunto platense. Por eso, la posibilidad de jugar en Brasil aparece como una oportunidad para sumar minutos, ganar protagonismo y continuar con su desarrollo profesional.

Del fútbol sanjuanino a Estudiantes

Pérez nació en Chimbas y comenzó su formación futbolística en San Juan. Sus primeros pasos fueron en el Club Andino Mercenario y luego continuó en el Club Atlético Trinidad de Villa Krause.

Con apenas 16 años comenzó a destacarse en el equipo que competía en la Primera División de la Liga Sanjuanina. Sus actuaciones despertaron interés y posteriormente fue acercado a las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata.

En el Pincha continuó su formación y avanzó dentro de la estructura del club hasta alcanzar el plantel profesional.

Los números de Pérez en 2026

Durante la actual temporada, el futbolista sanjuanino disputó 25 partidos con la camiseta de Estudiantes.

En el Torneo Apertura participó en 15 encuentros y convirtió tres goles. Además, jugó cuatro partidos por la Copa Libertadores, uno por la Copa Argentina y otros cinco correspondientes al actual Torneo Clausura.

Ahora, su futuro quedó abierto entre la continuidad en Estudiantes y la posibilidad de dar el salto al fútbol brasileño. La decisión final dependerá de la respuesta de la dirigencia platense a la propuesta de Botafogo.