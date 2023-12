¿Boxeo o retiro? Los planes de Conor McGregor tras el atraso en su regreso a UFC

Conor McGregor expresa su creciente impaciencia ante la espera de su regreso a UFC. El excampeón en dos divisiones tuvo un lugar privilegiado el sábado pasado durante el evento de pago por visión de boxeo del Día del Juicio Final en Riad, Arabia Saudita, donde Anthony Joshua fue el protagonista. El irlandés mostró su descontento cuando la conversación giró hacia su posible regreso a la compañía de MMA, aún sin fecha definida para el 2024, según informó TalkSPORT.

Después del evento, un McGregor entusiasmado compartió sus pensamientos mientras Deontay Wilder vencía a Otto Wallin por nocaut en el quinto asalto y Joseph Parker salía victorioso. Conor expresó su frustración diciendo: "La Mac tiene mucho que ofrecer, y están hablando de Manny Pacquiao en el boxeo aquí en Arabia Saudita, mientras que UFC no dice nada. Dame algo, ¿sabes a lo que me refiero?".

"Se suponía que regresaría en abril de 2024, luego en diciembre. Nunca han tratado a nadie así. Con todas las figuras que he aportado a este deporte, vendo más que todos juntos. Nadie en la historia de las artes marciales mixtas ha sido tratado como yo en este momento. Mi paciencia se está agotando mientras espero", agregó The Notorious. El peleador de 35 años ha sido vinculado tentativamente a una pelea de regreso contra Michael Chandler desde su entrenamiento conjunto en The Ultimate Fighter 31 a principios de 2023.

Otros planes para Conor McGregor

Más allá que UFC apuntaba a abril de 2024 para su regreso, el entrenador de McGregor, John Kavanagh, compartió su frustración por la demora en noviembre, señalando el descanso prolongado desde la derrota de Conor en julio de 2021 ante Dustin Poirier. El excampeón, quien oficialmente regresó a las pruebas de drogas de la compañía con la USADA en octubre, será elegible para competir nuevamente el 8 de abril de 2024, según las reglas de la entidad.

Aunque presentó pruebas de detección de drogas a fines de octubre, su regreso a la competición se ha retrasado nuevamente. El sábado, McGregor sugirió un posible combate de boxeo con Manny Pacquiao en varias apariciones mediáticas. En conversación con el ministro de entretenimiento de Arabia Saudita, Turki Alalshikh, y junto a Cristiano Ronaldo, desafió al filipino a subir de peso para enfrentarse a él. Conor reiteró estos sentimientos en una entrevista con el boxeador de peso pesado Derek Chisora.