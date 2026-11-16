La historia de Fabricio Valenzuela tiene un punto de partida difícil, pero también una decisión que terminó transformando su vida y la de muchas otras personas. Después de atravesar una etapa marcada por las adicciones, encontró en el boxeo una herramienta para recuperarse. Con el tiempo, aquello que comenzó como una manera de salir adelante se convirtió en un proyecto colectivo: Boxing San Juan, un espacio donde el deporte, la escucha y el acompañamiento se combinan para ofrecer nuevas oportunidades.

El camino comenzó en 2018, cuando Fabricio atravesaba uno de los momentos más complejos de su vida. Había llegado a una situación límite a causa del consumo problemático y necesitó ayuda para iniciar su recuperación. En ese proceso contó con el acompañamiento de una persona de su entorno, que lo acercó a la fe, y de un profesional de la psicología que lo asistió durante el tratamiento. También encontró en la actividad física una manera de ordenar sus días y sostener el cambio.

Así llegó al boxeo. Primero como una herramienta personal para recuperar su salud y alejarse de los hábitos que le hacían daño. Después, como una pasión que le permitió descubrir una posibilidad que no había imaginado: ayudar a otros desde su propia experiencia.

Uno de los momentos que marcaron ese recorrido ocurrió cuando volvió a trabajar en la cordillera. Allí conoció a Roberto Albarracín, un exboxeador profesional que, después de escuchar su historia y conocer cuánto le había servido entrenar, se ofreció a enseñarle en el campamento minero. Lo que comenzó como un entrenamiento entre dos personas pronto convocó a otros trabajadores. Llegaron a reunirse entre 30 y 40 compañeros que encontraron en el boxeo un espacio para compartir sus dificultades y mantenerse activos.

Actualmente, la institución funciona en el club Colón y cuenta con alrededor de 150 alumnos. Las actividades se desarrollan desde la mañana hasta la noche, con propuestas de boxeo recreativo y competitivo, profesores técnicos, preparación física y un equipo administrativo. Sin embargo, su trabajo excede ampliamente lo deportivo.

Boxing San Juan acompaña a personas que atraviesan situaciones de consumo problemático, depresión y ansiedad. También recibe a quienes se encuentran en contextos de vulnerabilidad y necesitan un lugar de pertenencia. Uno de sus espacios centrales es el grupo de escucha y contención que funciona todos los sábados a las 19, de manera gratuita. Además, realizan encuentros durante la semana con personas que están transitando procesos de recuperación.

La tarea también llega a otros ámbitos. Trabajan con integrantes del Servicio Penitenciario, visitan merenderos y espacios comunitarios de distintos departamentos, entre ellos Capital y Chimbas, donde organizan clases de boxeo, juegos y actividades con niños. En determinados momentos también prepararon y trasladaron comida para personas en situación de calle.

"A mí me salvó el amor", resume. Y agrega que un abrazo puede convertirse en un punto de apoyo fundamental. Es una enseñanza que lleva a la práctica cotidiana del gimnasio, donde buscan acompañar cada historia sin juzgar.

Una ayuda para llegar más lejos

Si Boxing San Juan obtiene los $10.000.000 del Sanjuanino Solidario, Fabricio tiene identificado un destino concreto para el premio: recuperar la movilidad que necesitan para sostener y ampliar el trabajo territorial.

Actualmente, los traslados representan una dificultad para el equipo. El vehículo con el que cuentan necesita una reparación de motor y la falta de movilidad complica tanto el desplazamiento de los profesores como el traslado de las ollas de comida y los elementos necesarios para las actividades comunitarias.

La intención es utilizar el dinero para resolver ese problema y volver a llegar con mayor facilidad a merenderos, centros de recuperación, espacios penitenciarios y otros lugares donde desarrollan su tarea. No se trata solamente de contar con un vehículo, sino de recuperar una herramienta indispensable para que la asistencia pueda continuar.

Cómo votar por Boxing San Juan

Si querés ayudar a Boxing San Juan, podés votar su proyecto ingresando a https://www.diariohuarpe.com/sanjuaninosolidario.

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