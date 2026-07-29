Boy Olmi llega a San Juan con el unipersonal más personal de su carrera

El actor y director Boy Olmi desembarcará en San Juan con "Boy", un unipersonal de carácter autobiográfico en el que recorre experiencias de su propia vida para invitar al público a reflexionar sobre la identidad, los vínculos y el momento que atraviesa la sociedad. La función será este viernes 31 de julio, a las 21.30, en el Cine Teatro Municipal.

Luego de presentarse en distintas salas del país y de una gira por España, el espectáculo continúa su recorrido nacional con funciones en varias provincias, entre ellas San Juan. La propuesta se aleja del formato teatral tradicional para ofrecer un relato en primera persona, donde el actor comparte vivencias, dudas y emociones que buscan generar un diálogo con el público.

Una obra atravesada por preguntas

En "Boy", Olmi se sube al escenario sin interpretar un personaje. A través de un relato íntimo, se pregunta quién es realmente y cuánto de esa identidad está conformada por su profesión, sus recuerdos, sus relaciones y las experiencias que marcaron su vida.

Con humor, sensibilidad y momentos de profunda introspección, el actor plantea interrogantes sobre el sufrimiento, la violencia, el amor y la manera en que las personas construyen sus vínculos.

En distintas entrevistas, Olmi explicó que la obra nació de una inquietud personal sobre el presente de la humanidad.

"Yo estoy muy metido hace muchos años en una reflexión personal, que trato de hacer pública para ver si puede ayudar, sobre qué nos está pasando a los humanos en la Tierra en este momento tan particular de la historia", expresó el artista.

También sostuvo que la sociedad atraviesa un tiempo de profundas divisiones.

"El mundo entero está dividido binariamente... Está todo disociado de tal manera que no podemos tener la capacidad espiritual de ver las cosas desde una totalidad", reflexionó.

Un experimento teatral

El espectáculo propone un formato diferente al habitual. Según su creador, no se trata de una ficción, ni de una clase magistral, sino de una experiencia en la que el teatro se convierte en una herramienta para compartir aquello que muchas veces permanece oculto.

La obra invita al espectador a reconocerse en situaciones cotidianas y emociones compartidas, poniendo en primer plano las preguntas antes que las respuestas. Esa búsqueda, según Olmi, es uno de los aspectos que más conmueve al público desde su estreno.

Entradas y función

La presentación de "Boy" será este viernes 31 de julio, desde las 21.30, en el Cine Teatro Municipal de San Juan.

Las entradas tienen un valor de $35.000 y pueden adquirirse de manera anticipada a través de entradaweb.com