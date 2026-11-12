El motociclista que murió este jueves 12 de noviembre en un siniestro vial sobre avenida de Circunvalación fue identificado como Braian Fabián Varas, oficial ayudante de la Policía de San Juan que prestaba servicios en Criminalística. El efectivo también se había destacado por su desempeño académico y, en 2023, recibió un reconocimiento por obtener el mejor promedio de su promoción.

Varas perdió la vida durante el mediodía, cuando circulaba en motocicleta por avenida de Circunvalación, a la altura del puente de calle Necochea, en Santa Lucía. Las circunstancias del siniestro todavía son investigadas por la Justicia.

La víctima formaba parte de la fuerza de seguridad provincial y cumplía funciones en el área de Criminalística, precisamente una de las dependencias que intervienen en la investigación de hechos de estas características.

Un policía reconocido por su desempeño académico

En septiembre de 2023, la Policía de San Juan había destacado públicamente a Varas por alcanzar el mejor promedio de la Tecnicatura en Seguridad Ciudadana de la Universidad Católica de Cuyo.

El reconocimiento se produjo durante el acto de colación de la carrera. En aquella oportunidad, la institución policial felicitó al joven por su rendimiento académico y puso en valor su dedicación y compromiso durante su formación.

Tres años después de aquella distinción, su muerte se produjo en un siniestro vial cuyas circunstancias todavía intentan esclarecer los investigadores.

Qué se sabe del accidente

El hecho ocurrió minutos después de las 11.30 de este jueves, cuando Varas circulaba en motocicleta por avenida de Circunvalación.

La investigación está a cargo de la UFI Delitos Especiales. El fiscal Iván Grassi explicó que se intenta determinar la participación de otros vehículos en el episodio y reconstruir la secuencia que terminó con la muerte del efectivo policial.

Entre las hipótesis analizadas se encuentra la posibilidad de que el motociclista haya perdido la estabilidad antes de impactar contra otro vehículo. Sin embargo, todavía no existe una reconstrucción definitiva de lo ocurrido.

Los investigadores trabajan con registros de cámaras de seguridad, testimonios y pericias para establecer las circunstancias del siniestro y determinar eventuales responsabilidades.