La polémica en la televisión argentina sumó un nuevo capítulo luego de que Diego Brancatelli decidiera salir en defensa de Cecilia Insinga tras confirmarse su desvinculación de la señal de noticias LN+. El periodista no dudó en señalar directamente a Luis Majul como el principal responsable de que su esposa se quede sin trabajo de cara a la programación del 2027.

La periodista había dejado su lugar consolidado como figura de TN para asumir un nuevo desafío profesional en el noticiero matutino de LN+, donde compartía la conducción junto a Robertito Funes Ugarte. Sin embargo, las autoridades del canal decidieron que el programa no continuará al aire el próximo año y optaron por reubicar a todos los integrantes del equipo a excepción de Insinga, quien expresó su malestar asegurando: “Entiendo que algo que dije o hice o pregunté sobre todo puede haber molestado. Insisto, porque reubican a todos menos a mí”.

Aunque desde algunos sectores intentaron justificar la decisión por cuestiones de audiencia, los números indican que la dupla logró elevar la medición desde 0,0 hasta 0,5 puntos desde su desembarco. En consonancia con las versiones previas instaladas por Jorge Rial, Brancatelli dialogó con Juan Etchegoyen en Mitre Live y elogió el desempeño de su pareja: “Soy muy respetuoso de Cecilia y su carrera. Lo que te puedo decir es que ella, olvídate que es mi compañera, es una gran profesional. Estudiada, preparada, inteligente, condujo bien, criteriosa, buena compañera y responsable”.

Durante la entrevista, el panelista desestimó por completo que el fin del ciclo responda a un bajo rendimiento en las mediciones y aportó datos concretos sobre el desempeño del envío matutino: “El rating cuando empezaron era rayita y ahora miden 0.6/0.7… Lo mismo o más que el promedio del canal”. Para Brancatelli, el verdadero trasfondo de la determinación empresarial radica en la postura editorial y el criterio periodístico que mantuvo su esposa frente a las cámaras.

Al profundizar sobre las causas reales del despido, el comunicador sostuvo que la integridad profesional de la conductora incomodó a las altas esferas de la emisora: “El tema es con ella. Con su sentido común, con sus preguntas, con su mirada. Pese a que siempre lo hizo con altura y profesionalismo, a alguien le molestó”. Acto seguido, vinculó el episodio con presiones políticas al afirmar sin filtros: “Que no sea operadora del gobierno, que no sea permeable a lo que les pide el poder, la sacaron del medio”.

Sobre el cierre de su descargo, Diego Brancatelli apuntó sin rodeos contra Luis Majul, a quien acusó de haber gestado la salida de Cecilia Insinga de manera encubierta: “Imaginate que Majul es tan cobarde de no arrobar a Rial cuando habla de él, menos va a reconocer que pidió su cabeza. Lo sabíamos hace tiempo. Según varias versiones fue Majul quien pidió su cabeza. No tuvieron el coraje de ir de frente”.