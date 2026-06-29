Brasil, Alemania, Países Bajos y más partidos en los 16 avos. del Mundial

La acción de los 16vos de final del Mundial 2026 continúa su marcha con una cartelera atractiva que presenta 3 encuentros determinantes para el cuadro final. Tras la clasificación inicial de Canadá, grandes aspirantes a la corona y sorpresas continentales se miden en duelos directos donde no existe margen de error para seguir en carrera.

El primer turno pertenece a Brasil, que mide fuerzas contra Japón a partir de las 14. El cruce tiene como escenario el Estadio Houston, ubicado en Estados Unidos. La transmisión oficial para el territorio argentino se puede seguir a través de las pantallas de Telefe y DSports, además de las plataformas digitales Paramount+ y Disney+ Premium. La FIFA designó un cuerpo arbitral internacional liderado por jueces de élite para impartir justicia en el campo texano.

Más tarde, la atención se traslada al Estadio Boston en Foxborough, donde Alemania se enfrenta a Paraguay desde las 17.30. Este partido cuenta con el arbitraje de una terna seleccionada por el comité organizador para garantizar el desarrollo limpio del juego. Los aficionados en Argentina tienen la opción de sintonizar el encuentro en directo mediante TyC Sports y la señal DSports, o de forma online por la aplicación TyC Sports Play.

El cierre de la jornada mundialista ofrece un choque de alto voltaje entre Países Bajos y Marruecos a las 22. El compromiso se disputa en el Estadio Monterrey, situado en la sede de México, bajo la estricta mirada del árbitro principal asignado para controlar las acciones de dos equipos con propuestas ofensivas marcadas. Para ver este partido en Argentina, la cobertura televisiva está a cargo de DSports de manera exclusiva en sus señales de alta definición.