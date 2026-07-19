La Justicia de Brasil dictó la prisión preventiva de un turista argentino acusado de cometer un acto de racismo durante la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra. El hecho ocurrió en un bar de Morro de São Paulo, en el estado de Bahía, y quedó registrado por una cámara de un testigo.

El acusado fue identificado como Sebastián Fernando Ayala, quien había llegado a Bahía el pasado 10 de julio y tenía previsto regresar a la Argentina este domingo 19. Sin embargo, tras el episodio ocurrido el miércoles 15, abandonó el destino turístico esa misma noche.

Según la investigación, el incidente se produjo luego del triunfo de la Selección argentina. De acuerdo con la reconstrucción policial, Ayala habría realizado gestos asociados a un mono dirigidos a un empleado afrobrasileño del bar mientras celebraba la clasificación de la Albiceleste.

La secuencia fue filmada por otro trabajador del establecimiento. Medios brasileños indicaron que la víctima se encontraba fuera de su horario laboral, pero había permanecido en el lugar para observar el partido junto a otros argentinos.

Tras la denuncia, las autoridades reconstruyeron el recorrido del sospechoso mediante las cámaras de seguridad del muelle de Bom Jardim. Las imágenes lo muestran pasando por la terminal de ferry alrededor de las 23 y, horas más tarde, caminando por el aeropuerto de Salvador cerca de las 3:40 de la madrugada del jueves.

Ante esta situación, la Justicia lo declaró prófugo y ordenó su prisión preventiva. La medida fue dispuesta por el juez Marcelo Lagrota, quien sostuvo que el caso constituye una "violación de la dignidad humana".

En su resolución, el magistrado también afirmó que "el uso del término 'broma' para enmascarar el prejuicio racial es uno de los artificios más perversos del racismo estructural, ya que intenta minimizar la gravedad de actos que generan una profunda repulsión social".

La causa quedó a cargo de la Comisaría de Cairu, jurisdicción a la que pertenece Morro de São Paulo. Mientras continúa la investigación, las autoridades brasileñas mantienen la búsqueda del acusado y evalúan solicitar cooperación internacional para dar con su paradero.