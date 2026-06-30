La agónica clasificación de Brasil ante Japón en los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 dejó alegría en el plantel dirigido por Carlo Ancelotti, pero también dos preocupaciones importantes de cara a los octavos de final: las lesiones de Lucas Paquetá y Casemiro.

El mediocampista de Flamengo es quien genera mayor inquietud en el cuerpo técnico. Paquetá sintió una molestia apenas iniciado el encuentro, pudo continuar en cancha, pero al cierre del primer tiempo volvió a experimentar un pinchazo que lo obligó a salir en el entretiempo, visiblemente afectado y asistido por sus compañeros.

Aunque la Confederación Brasileña de Fútbol no emitió un parte médico oficial, desde Flamengo informaron que el jugador sufrió una lesión muscular y que ya comenzó con un tratamiento intensivo con el objetivo de regresar lo antes posible a la competencia.

En tanto, Casemiro, quien abrió el marcador con el tanto del empate transitorio y disputó un partido de alta intensidad, también terminó con molestias físicas sobre el final del encuentro. El ex Real Madrid y reciente ex Manchester United dejó el campo con evidentes signos de dolor, aunque en el entorno del seleccionado confían en que se trate únicamente de una fuerte contractura.

El propio Ancelotti se refirió a la situación tras el partido: “Mañana vamos a ver cómo están Paquetá y Casemiro. Fue un partido muy exigente. Japón no es un equipo fácil, es muy organizado e intenso”, señaló el entrenador italiano, dejando abierta la evaluación médica.

Brasil ahora se prepara para un desafío de máxima exigencia en los octavos de final, donde enfrentará a Noruega, que viene de eliminar a Costa de Marfil. El partido se disputará el domingo a las 17:00 y definirá un lugar entre los ocho mejores del torneo.

Mientras tanto, la atención en el cuerpo técnico brasileño está puesta en la recuperación de dos piezas clave, cuya presencia será determinante en la búsqueda del objetivo máximo: el título mundial.