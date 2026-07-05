El Mundial 2026 tendrá este domingo 5 de julio una jornada con dos partidos correspondientes a los octavos de final. Brasil se medirá con Noruega, mientras que México enfrentará a Inglaterra en busca de un lugar entre los ocho mejores del certamen.

El primer encuentro se disputará desde las 17 en East Rutherford y tendrá como protagonistas a una de las grandes favoritas al título y a la selección noruega, que regresó a una Copa del Mundo después de 28 años y quiere seguir haciendo historia.

Brasil, dirigido por Carlo Ancelotti, apostará por una formación con Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel y Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinicius y Matheus Cunha.

Enfrente estará Noruega, que tiene como principal carta ofensiva a Erling Braut Haaland, uno de los máximos goleadores del torneo. El equipo de Stale Solbakken formará con Orjan Nyland; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem y David Moller Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge y Patrick Berg; Alexander Sorloth y Haaland.

La acción continuará desde las 21 con otro duelo de alto impacto. México, que llega invicto al encuentro, buscará aprovechar la localía y el respaldo de su gente en el Estadio Azteca para superar a Inglaterra y regresar a los cuartos de final, instancia que alcanzó en los Mundiales de 1970 y 1986 disputados en suelo mexicano.

El seleccionado dirigido por Javier Aguirre saldrá con Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez y Jesús Gallardo; Erik Lira, Gilberto Mora y Luis Romo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

Por su parte, Inglaterra, bajo la conducción de Thomas Tuchel, alineará a Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi y Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice y Jude Bellingham; Anthony Gordon, Marcus Rashford y Harry Kane.

Con cuatro selecciones de gran tradición futbolística y dos boletos en juego para los cuartos de final, el domingo promete emociones fuertes en la recta decisiva del Mundial 2026.