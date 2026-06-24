Con un Vinicius encendido y la vuelta de Neymar, Brasil goleó a Escocia por 3-0 en el Hard Rock Stadium de Miami y cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con siete puntos al frente del Grupo C. El delantero del Real Madrid anotó dos veces —minutos 7 y 47— y fue el hilo conductor de una actuación de la Verdeamarela que combinó la efectividad en ataque con la fragilidad defensiva del rival. Los errores de McKenna y Hendry en la salida escocesa le regalaron el partido a Brasil desde los primeros minutos.





Desarrollo del Primer Tiempo

Error en la salida y apertura del marcador al instante de comenzar el encuentro. El conjunto británico intentó salir jugando desde el fondo, pero Scott McKenna dudó ante la presión del juvenil Rayan, quien bloqueó el despeje. El rebote favoreció a Vinícius Júnior, quien encaró con velocidad, superó al arquero Angus Gunn con jerarquía y empujó el balón a la red para firmar el primer tanto de la cita.

En el minuto 22, hubo un gol anulado por el VAR. Tras una nueva desatención del central Jack Hendry, Vinícius Júnior recuperó en las inmediaciones del área y definió al poste derecho para lo que parecía el segundo grito brasileño. Sin embargo, tras la revisión en el monitor, el árbitro mexicano César Ramos invalidó la acción por una infracción previa en la disputa del esférico.

En el minuto 48 adicionado, sucedió el golpe psicológico antes del descanso. Gabriel Magalhães lanzó un preciso centro flotado desde el sector derecho. El guardameta Angus Gunn calculó mal en su salida aérea, lo que le permitió a Vinícius Júnior conectar de cabeza en el área chica para concretar su doblete personal y consolidar la ventaja de la Canarinha.

Con este resultado parcial, la escuadra sudamericana asegura con autoridad el liderato del Grupo C, desplegando un fútbol de alta intensidad comandado por el tridente del mediocampo (Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá) y la efectividad goleadora de su número 7.

Desarrollo del Segundo Tiempo

Los 22 jugadores vuelven al campo del Hard Rock Stadium de Miami. Escocia necesita remontar dos goles para salvar el partido y mantener vivas sus opciones en el Grupo C. Steve Clarke movió el banco en el entretiempo: ingresa Kieran Tierney en lugar de Robertson. Brasil, en cambio, no realizó modificaciones y Ancelotti mantiene el once que abrió el marcador en el primer tiempo.

Paquetá filtró un pase en profundidad que dejó a Vinicius Jr. mano a mano con el arco, pero Tierney —recién ingresado— apareció para acompañar al delantero brasileño y obligarlo a definir en una posición incómoda. Gunn respondió bien y le negó el tercero al extremo del Real Madrid.

Jugadón de Bruno Guimarães. El mediocampista recibió un pase filtrado de Casemiro, se deshizo de dos rivales con una gambeta y esperó con paciencia la llegada de Matheus Cunha por su derecha. La tocó simple y Cunha no tuvo más que empujarla al fondo de la red. Golazo colectivo de la Verdeamarela que prácticamente cierra el partido en Miami.

Neymar se puso de pie en el banco brasileño y comenzó a calentar sobre la línea de cal, y la ovación de los hinchas de la Verdeamarela fue inmediata. El número 10 lleva más de 1.000 días sin jugar con la camiseta de Brasil, una eternidad para el delantero del Santos que arrastra una historia reciente marcada por las lesiones. Con el 3-0 en el marcador, todo indica que Ancelotti le dará minutos en Miami. La espera parece estar por terminar.

Carlo Ancelotti mueve el banco. Ingresan Gabriel Martinelli y Fabinho en lugar de Lucas Paquetá y Casemiro respectivamente. El técnico italiano refresca el mediocampo y la delantera brasileña con el partido prácticamente resuelto.

El momento que miles de hinchas esperaban. Carlo Ancelotti dio la orden y Neymar ingresó en lugar de Matheus Cunha. El Hard Rock Stadium estalló en una ovación cerrada para recibir al Menino da Vila, que vuelve a vestir la camiseta de Brasil después de más de 1.000 días de ausencia. La última vez que pisó una cancha con la Verdeamarela fue ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas, cuando sufrió la lesión más grave de su carrera.

Steve Clarke también mueve el banco. Salen Patterson y Gannon-Doak, e ingresan Ralston y Christie. El seleccionador escocés busca dar minutos a sus suplentes con el partido ya definido y a diez minutos del pitido final. Ancelotti aprovecha el momento para dar minutos a sus suplentes. Ingresan Endrick y Alex Sandro en lugar de Rayan y Douglas Santos respectivamente.

El delantero del Santos volvió a vestir la camiseta de Brasil después de más de 1.000 días de ausencia, la última vez ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas, cuando sufrió la lesión más grave de su carrera. La mayor ocasión de Escocia en todo el partido llegó en el minuto 72, cuando McTominay no pudo conectar un centro de Tierney, y el equipo de Steve Clarke se fue de Miami sin marcar.





Formaciones

Brasil: Alisson Becker, Danilo da Silva, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Rayan Vitor, Vinícius Júnior, Rodrygo Goes. Suplentes: Bento Matheus, Rafael Pires, Wendell Nascimento, Yan Couto, Marquinhos Corrêa, Bremer Silva, André Trindade, Douglas Luiz, Andreas Pereira, Raphinha Dias, Sávio Moreira, Endrick Felipe. DT: Carlo Ancelotti.

Escocia: Angus Gunn, Anthony Ralston, Ryan Porteous, Jack Hendry, Scott McKenna, Andrew Robertson, John McGinn, Billy Gilmour, Callum McGregor, Ryan Christie, Che Adams. Suplentes: Liam Kelly, Zander Clark, Kieran Tierney, Liam Cooper, Ross McCrorie, Greg Taylor, Stuart Armstrong, Lewis Morgan, Ryan Jack, Kenny McLean, Lawrence Shankland, James Forrest. DT: Steve Clarke.



