Brasil cerró su calendario de 2026 con una contundente goleada por 7-0 frente a Singapur, en su último amistoso del año. Vinícius Júnior fue la gran figura del encuentro al convertir tres goles en el primer tiempo y liderar una victoria que permitió a la Verdeamarela recuperarse de la derrota ante Japón.

El delantero del Real Madrid abrió el marcador a los nueve minutos y volvió a convertir a los 15 y 21, con lo que completó su hat-trick en apenas un cuarto de hora. De esta manera, volvió a ser determinante para su seleccionado, tal como había ocurrido frente a Japón, cuando anotó los dos tantos brasileños en la caída por 3-2.

Una goleada que se definió desde el primer tiempo

La superioridad brasileña continuó durante la primera mitad y permitió ampliar rápidamente la diferencia. A los 31 minutos, Endrick marcó el cuarto tanto y estableció el 4-0 con el que ambos equipos se fueron al descanso.

En el complemento, Brasil mantuvo el dominio y sumó otros tres goles para completar la goleada. Estevao convirtió a los 51 minutos, Rayan amplió a los 65 y Raoul Suhaimi, en contra, selló el resultado definitivo a los 74.

El cierre del año para la Verdeamarela

El seleccionado brasileño no contó con Carlo Ancelotti en el banco de suplentes, luego de que el entrenador fuera expulsado en el encuentro anterior frente a Japón. Con la victoria ante Singapur, el equipo puso punto final a su actividad internacional de 2026.

Ahora, Brasil tendrá por delante la preparación para sus próximos compromisos, con la mirada puesta en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030 y en la Copa América 2028. La goleada le permitió despedir el año con una imagen diferente después del traspié ante el conjunto japonés.