Brasil: Lula ganó en la mayoría de las mesas en la Embajada en Buenos Aires

Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se enfrentaron este domingo en un balotaje decisivo para la presidencia donde el actual mandatario ganó en la mayoría de las 15 mesas habilitadas en la Embajada de Brasil en Buenos Aires. Los ciudadanos residentes votaron en una jornada que cerró puntualmente a las 17 sin prórroga.

Los resultados fueron pegados en las paredes de la sede diplomática y ratificaron una clara ventaja para el líder del Partido de los Trabajadores. Aunque ya se conocen los datos de las mesas porteñas, aún no se reveló el porcentaje total de votos. En la primera vuelta del 4 de octubre Lula obtuvo 3738 sufragios en Argentina frente a los 1718 de su rival.

El candidato del Partido Liberal buscaba devolver al bolsonarismo al poder tras quedar primero en la primera ronda. A diferencia de Argentina, el juez Cristiano Zanin del Supremo Tribunal Federal extendió la votación dos horas en Brasil por fallas de transporte público. Flávio Bolsonaro también pidió ampliar el horario por inundaciones y cortes de caminos.

La resolución judicial modificó el escrutinio, ya que el Tribunal Superior Electoral suspendió la totalización tras difundir los primeros conteos. El mandatario busca continuar al frente del Gobierno en una elección histórica que definió el futuro político del país vecino ante la mirada de toda la región.