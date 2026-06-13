Con apenas dos jornadas disputadas, el Mundial 2026 tendrá este sábado 13 de junio una de sus fechas más atractivas desde el inicio del torneo. La actividad incluirá tres encuentros correspondientes a las zonas B y C, con el esperado debut de Brasil como principal atractivo de una jornada que también contará con los cruces entre Qatar y Suiza, y Haití frente a Escocia.

Los encuentros podrán seguirse en Argentina a través de DSports y de la plataforma de streaming DGO, que transmitirán toda la actividad de la Copa del Mundo. La programación para este sábado indica que Qatar y Suiza jugarán desde las 16, Brasil y Marruecos se enfrentarán a las 19 y Haití chocará con Escocia a partir de las 22, siempre en horario argentino.

El primer encuentro del día será el que protagonizarán Qatar y Suiza desde las 16 por el Grupo B. Los asiáticos intentarán conseguir un mejor rendimiento que el mostrado en la Copa del Mundo de 2022, mientras que los europeos llegan con una base consolidada y acostumbrados a competir en las grandes citas internacionales. Suiza apuesta nuevamente a la experiencia de varios futbolistas que vienen actuando en las principales ligas del continente y buscará comenzar con una victoria que le permita posicionarse rápidamente en la pelea por la clasificación.

La atención mundial, sin embargo, estará puesta unas horas más tarde, desde las 19, en el estreno de Brasil frente a Marruecos por el Grupo C. El seleccionado sudamericano inicia una nueva etapa bajo la conducción de Carlo Ancelotti y llega con la obligación de recuperar protagonismo tras las últimas decepciones mundialistas. Del otro lado estará un rival que se ganó el respeto del fútbol internacional luego de alcanzar las semifinales en Qatar 2022 y que conserva gran parte de aquella estructura. Achraf Hakimi aparece como una de las figuras más importantes del conjunto africano, mientras que Brasil confía en el talento de sus principales estrellas para comenzar el certamen con una actuación convincente.

El cierre de la jornada tendrá como protagonistas a Haití y Escocia desde las 22. Los caribeños llegan con entusiasmo luego de una serie de buenos resultados previos al Mundial y buscarán dar el golpe ante un seleccionado que vuelve a disputar una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia. Los escoceses depositan buena parte de sus expectativas en Scott McTominay, uno de los futbolistas de mejor presente dentro del plantel europeo.

Los tres partidos pueden empezar a marcar el rumbo de sus respectivos grupos en una fase inicial donde cada punto resulta determinante. Brasil intentará confirmar su condición de candidato, Marruecos buscará ratificar el crecimiento exhibido en los últimos años y Escocia procurará celebrar un regreso largamente esperado al máximo escenario del fútbol mundial. La expectativa es enorme y el sábado promete una nueva jornada cargada de emociones en la Copa del Mundo 2026.