Brasil quiere ser líder en el Mundial pero al frente tiene a Escocia

Brasil y Escocia protagonizarán uno de los encuentros más atractivos del cierre de la fase de grupos del Mundial 2026. El partido se jugará este miércoles 24 de junio desde las 19.00 de Argentina en el Hard Rock Stadium de Miami y pondrá en juego la clasificación a los 16avos de final.

La selección dirigida por Carlo Ancelotti llega como líder del Grupo C con 4 puntos, producto del empate 1-1 frente a Marruecos y la victoria 3-0 sobre Haití. Sin embargo, la igualdad de unidades con los marroquíes obliga a la Canarinha a buscar un triunfo para asegurarse el primer puesto de la zona sin depender de otros resultados.

Escocia, en tanto, suma 3 puntos tras vencer a Haití por 1-0 y caer por el mismo resultado ante Marruecos. El conjunto británico llega con posibilidades concretas de avanzar y sabe que un triunfo le garantizaría la clasificación, mientras que un empate podría alcanzarle para ingresar entre los mejores terceros del torneo.

En Argentina, el encuentro podrá verse en vivo por DSports. También estará disponible a través de plataformas habilitadas por los operadores de televisión.

El árbitro designado para el compromiso será el mexicano César Ramos Palazuelos, quien tendrá la responsabilidad de conducir un duelo que promete máxima tensión de principio a fin.

Brasil podría formar con Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro y Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Vinícius Júnior y Matheus Cunha. La principal baja sería Raphinha, descartado por una lesión muscular, mientras que Neymar podría sumar minutos tras recuperarse físicamente.

Por el lado de Escocia, la probable alineación tendría a Gunn; Patterson, Hanley, Hendry y Robertson; McGinn, Christie, Ferguson, Tierney y McTominay; Che Adams. El equipo de Steve Clarke apostará a su solidez colectiva para intentar dar el golpe frente a uno de los favoritos al título.

Además de la clasificación, estará en juego la posición final dentro del Grupo C. El ganador de la zona accederá a un cruce teóricamente más favorable en la siguiente instancia, mientras que el segundo clasificado deberá enfrentar un camino más complejo. Por eso, tanto Brasil como Escocia afrontarán el partido con la necesidad de sumar y sin margen para especular.