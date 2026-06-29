Brasil evitó una eliminación inesperada y consiguió una sufrida clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. En Houston, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti derrotó 2-1 a Japón luego de comenzar en desventaja y selló el triunfo con un gol agónico de Gabriel Martinelli en el tiempo de descuento.

La Verdeamarela fue de menor a mayor y terminó imponiendo su jerarquía en un partido que por momentos se le presentó muy cuesta arriba. Con este resultado, el seleccionado brasileño se metió entre los 16 mejores del certamen y ahora espera por su próximo rival, que saldrá del cruce entre Noruega y Senegal.

Japón sorprendió en el primer tiempo

Brasil generó la primera situación clara del encuentro a los 13 minutos, cuando Matheus Cunha probó desde la puerta del área y obligó a una gran intervención del arquero Zion Suzuki.

Sin embargo, cuando parecía que la Canarinha tenía el control, llegó el golpe japonés. Kaishu Sano aprovechó un error en la salida de Danilo, recuperó la pelota y sacó un potente remate desde media distancia para vencer a Alisson y poner el 1-0.

El gol desacomodó al conjunto sudamericano, que cerró una primera mitad imprecisa y con pocas respuestas ofensivas.

La reacción brasileña en el complemento

Tras el descanso, Ancelotti movió el banco y Brasil cambió por completo su imagen. A los pocos minutos, Bruno Guimarães estuvo cerca del empate con un cabezazo que Suzuki desvió al córner.

Luego fue Casemiro quien avisó con otro frentazo, pero el defensor Takehiro Tomiyasu salvó sobre la línea antes de que el arquero volviera a intervenir.

La insistencia finalmente tuvo premio. A los 65 minutos, un centro de Gabriel Magalhães cruzó toda el área y Casemiro apareció por el segundo palo para conectar de cabeza y establecer el 1-1.

Con el empate, Brasil se adueñó del partido. Vinícius Júnior estuvo muy cerca de dar vuelta el marcador, aunque su definición se estrelló contra el poste.

Martinelli selló la clasificación

Cuando todo indicaba que el encuentro se definiría en el tiempo suplementario, apareció Gabriel Martinelli para darle el triunfo a la Verdeamarela. En tiempo de descuento, el delantero recibió dentro del área y definió cruzado ante la salida de Suzuki para establecer el 2-1 definitivo.