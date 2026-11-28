La consagración de Palmeiras en la Copa Libertadores 2026 marcó un quiebre histórico en el fútbol sudamericano: por primera vez en 58 años, Brasil superó a la Argentina en la tabla histórica de títulos del máximo certamen continental de clubes, al alcanzar las 26 conquistas frente a las 25 de los equipos argentinos.

El triunfo del conjunto paulista en Montevideo puso fin a casi seis décadas de liderazgo ininterrumpido del fútbol argentino, que había sostenido la supremacía entre 1967 y 2024 inclusive.

El giro en las estadísticas se aceleró durante la última década, en coincidencia con la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Cuando el dirigente asumió la presidencia en marzo de 2017, la Argentina lideraba el historial con 24 trofeos contra 17 de Brasil; sin embargo, diez ediciones después aquella ventaja de siete títulos se revirtió por completo, ya que los clubes brasileños ganaron nueve de las últimas diez copas disputadas, siendo River Plate en Madrid 2018 el único campeón argentino del período.

Tras haber igualado la línea argentina en 2025, el fútbol brasileño pasó al frente en 2026 en un escenario que expone tanto la brecha económica entre ambas ligas como el debate sobre el modelo de organización y competitividad de los torneos locales. Detrás de Brasil (26) y Argentina (25), el palmarés por países de la Libertadores se completa con Uruguay (8), Paraguay (3), Colombia (3), Chile (1) y Ecuador (1).

No obstante, al contabilizar la tabla general de competencias internacionales oficiales —que incluye Copa Sudamericana, Recopa y otros torneos continentales e intercontinentales—, la Argentina conserva el primer lugar del continente con 78 títulos, seguida por Brasil con 67, Uruguay con 17, y Colombia, Paraguay y Ecuador en el cuarto puesto con 8 trofeos cada uno.