Brasil está goleó a Haití por 3 a 0, en la segunda fecha del grupo C del Mundial 2026. Matheus Cunha por duplicado y Vinícius Júnior fueron los autores de los goles en Filadelfia.

El combinado de Concacaf no pasó grandes sobresaltos en los primeros compases del encuentro. La Verdeamarela controló la posesión de la pelota ante un rival que se replegó sobre su propio campo. Más allá de un gol anulado a Raphinha por fuera de juego, no logró capitalizar grandes situaciones de peligro y Haití equiparó el desarrollo con una firme marca en cada pelota dividida.

Sin embargo, el equipo conducido por Carlo Ancelotti abrió el marcador a los 22 minutos. Tras una buena jugada de Vinícius Júnior, un despeje dentro del área por parte de Hannes Delcroix rebotó en Matheus Cunha para estampar el 1-0.

Desde entonces, Brasil acentuó el dominio en el terreno de juego pese a las arremetidas esporádicas de los haitianos. Tras una recuperación en la mitad de la cancha, el extremo del Real Madrid habilitó al atacante del Manchester United, quien definió con un potente disparo para poner el 2-0 y consumar su doblete personal. En la última jugada de la primera etapa, Lucas Paquetá rompió la defensa de Haití con un pase por encima de la defensa y Vinícius marcó el 3-0. El español Alejandro Hernández Hernández es el árbitro principal.

Haití mostró una fuerte presencia en las pelotas divididas.

Desarrollo del Primer Tiempo

El desarrollo del inicio del encuentro es el esperado y la Verdeamarela controla la posesión de la pelota ante un rival que se planta en su propio campo.

El combinado dirigido por Sebastien Migné logró trasladar el partido al campo contrario con buenas asociaciones y una presión elevada, aunque no pudo capitalizarlo en peligro. Brasil vuelve a controlar la pelota.

A los 11 minutos, Lucas Paquetá habilitó a Raphinha dentro del área. El extremo del Barcelona, que estaba en fuera de juego, definió de forma perfecta para convertir. Tras una buena jugada de Vinícius Júnior, Matheus Cunha capturó un rebote dentro del área para estampar el 1-0.

El elenco de Carlo Ancelotti le generó varios problemas a la defensa de Haití con pases por arriba de sus centrales. El partido se juega en el campo de la selección de Concacaf.

El lateral derecho Carlens Arcus fue amonestado.

A los 35 minutos del primer tiempo, el partido para el carioca empezó a abrirse a favor. Vinícius habilitó a Matheus Cunha dentro del área, quien sacó un potente zurdazo que ingresó en el ángulo para el 2-0.

Sin embargo, no todo es color de rosa, porque hay una preocupación mayor, el 11 Raphinha tuvo que salir de la cancha por un problema muscular y la lesión se ve más profunda de lo que aparenta. En su lugar, entró Rayan. Los gestos de sus compañeros no fueron las mejores y se teme lo peor.

Raphinha fue reemplazado y genera preocupación en Brasil.

Al finalizar el primer tiempo, llegó el tercer gol brasilero y de la mano de Vinicius. Haití nunca pudo resolver los problemas de los pases a las espaldas de los centrales y Lucas Paquetá dejó solo a Vinícius Júnior contra el arquero. El atacante del Real Madrid definió entre las piernas del arquero y marcó el 3-0.

Desarrollo del Segundo Tiempo

Wilson Isidor y Dominique Simon ingresaron por Frantzdy Pierrot y Carlens Arcus en Haití. Ancelotti no hizo cambios en la Verdeamarela al comenzar la segunda etapa del encuentro.

Brasil maneja la pelota sin mucha profundidad ante un rival que continúa con los mismos problemas que en el primer tiempo. Sin embargo, bajó la intensidad del juego y el equipo de Ancelotti, no puede controlar la posesión de la pelota, mientras que Haití se va quedando más firme en la mitad de la cancha cada vez que tiene la oportunidad, aunque sus falencias a la hora de crear juego derivan en que no pueda generar peligro sobre el arco de Alisson. Todo lo contrario sucede con la Verdeamarela, que acecha el gol en cada ataque.

A los 62 minutos se salvó Brasil del gol de descuento de los haitianos. Ricardo Adé conectó en el primer palo. Alisson Becker con una gran intervención y Danilo en la línea privaron al elenco de Concacaf de gritar su primer gol.

Después, hubo cambios en el equipo carioca: Endrick y Gabriel Martinelli entraron en lugar de Lucas Paquetá y Matheus Cunha.

Y a los 67 minutos, una ofensiva de la Verdeamarela realizó una notable asociación que terminó con un disparo de Gabriel Martinelli al travesaño, casi vino el cuarto y Gabriel se lamentó.

Rayan habilitó a los 77 minutos al joven delantero de Brasil dentro del área, pero su definición por debajo del arquero y el 4-0 fue invalidado por estar en posición fuera de juego.

Vinícius Junior y Bruno Guimarães se retiraron para el ingreso de Danilo Santos y Éderson. Del otro lado, Derrick Etienne Jr. entró por Jean-Ricner Bellegarde en el último cambió de Haití.

Finalmente, después de fallidos intentos, Brasil terminó el partido por 3 a 0.

Formaciones

Brasil: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana; Bruno Guimarães, João Gomes, Lucas Paquetá; Raphinha, Vinícius Júnior y Matheus Cunha. Suplenetes: Weverton, Ederson Moraes, Alex Sandro, Bremer, Leo Pereira, Roger Ibáñez, Ederson Silva, Fabinho, Danilo Santos, Endrick, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli e Igor Thiago y Rayan.



Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Hannes Delcroix, Martin Experience, Jean-Kevin Duverne; Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques; Ruben Providence, Frandtzdy Pierrot y Josué Casimir. Suplentes: Alexandre Pierre, Josué Duvenger, Keeto, Thermoncy, Markhus Lacroix, Garven Metusala, Wilguens Paugain, Carl Sainte, Dominique Simón, Woodensky Pierre, Derrick Etienne, Ducksens Nazon, Louicius Deedson, Lenny Joseph, Yaasin Fortune y Wilson Isidor.