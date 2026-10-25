Un particular episodio llamó la atención durante el balotaje presidencial de Brasil de este domingo 25 de octubre. Un simpatizante del senador Flávio Bolsonaro recorrió las calles con un ataúd rojo identificado con el número 13, vinculado al Partido de los Trabajadores (PT), la fuerza política del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran el féretro sobre una camioneta plateada, acompañado por banderas brasileñas. El video circuló durante la jornada electoral y se convirtió en una de las escenas más comentadas en medio de la disputa entre el mandatario y su rival opositor.

El protagonista fue identificado como un votante de Flávio Bolsonaro. La acción fue interpretada como una manifestación política contra el espacio de Lula, aunque no se difundieron detalles adicionales sobre la identidad del hombre ni el lugar exacto donde se grabó el video.

Una elección atravesada por la polarización

La segunda vuelta enfrenta a Lula, de 80 años, que busca un cuarto mandato presidencial no consecutivo, con Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La campaña estuvo marcada por fuertes diferencias políticas y cuestionamientos cruzados entre ambos sectores. En ese contexto, las expresiones de apoyo y rechazo a los candidatos también se trasladaron a las calles y a las redes sociales.

El ataúd con el número 13 se sumó a ese clima de confrontación durante una elección que concentra la atención en Brasil y en el resto de la región.

El horario de votación se extendió por problemas de transporte

La jornada electoral también tuvo cambios en el horario de cierre de las urnas. La Justicia brasileña dispuso extender la votación hasta las 19, hora local, luego de reportes de dificultades con el transporte público en algunas ciudades.

La medida fue aprobada por el ministro del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin, tras un pedido relacionado con los inconvenientes para trasladar votantes a los centros electorales. La extensión modificó el cronograma previsto para la publicación de resultados.

Con el escrutinio en marcha, el balotaje definirá quién estará al frente de Brasil durante el próximo período presidencial.