Brasil vive este domingo 25 de octubre una jornada electoral decisiva, en la que Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se enfrentan en la segunda vuelta presidencial. Más de 158 millones de ciudadanos están habilitados para votar en unos comicios que definirán quién conducirá el país durante el próximo período.

La votación comenzó a las 8 y se extenderá hasta las 17, hora de Brasilia, mientras se espera que los primeros resultados oficiales se conozcan después del cierre de las urnas. La elección llega tras una campaña marcada por la polarización política, las acusaciones cruzadas y las diferencias entre los proyectos de ambos candidatos.

Flávio Bolsonaro votó en Río de Janeiro

El candidato del Partido Liberal emitió su voto en Río de Janeiro y sostuvo que llegó el momento de un cambio en Brasil. En el tramo final de la campaña, afirmó que el país ya no soporta la situación actual y buscó posicionarse como la alternativa al gobierno de Lula.

Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos en la primera vuelta, frente al 45,16% alcanzado por el actual presidente, una diferencia que anticipa una definición ajustada. La transferencia de votos de quienes eligieron otras opciones y la participación electoral aparecen entre los factores que pueden resultar determinantes.

Lula busca un nuevo mandato presidencial

El mandatario brasileño aspira a conseguir un cuarto mandato no consecutivo y continuar al frente del Gobierno a través de una nueva victoria electoral. Durante la campaña, defendió sus políticas sociales y presentó la elección como una instancia clave para la democracia brasileña.

La segunda vuelta también refleja dos propuestas diferentes en materia de seguridad, economía y políticas públicas. Mientras Flávio Bolsonaro promete endurecer las medidas contra el crimen y combatir la corrupción, Lula apuesta a sostener su agenda social y defender los derechos de la población.

Cuándo se conocerán los resultados

El conteo electrónico comenzará a tomar relevancia una vez que cierren los centros de votación, a las 17, hora de Brasilia. La atención estará puesta en los primeros datos oficiales y en la evolución del escrutinio, en una elección que definirá el rumbo político de la mayor economía de América Latina.