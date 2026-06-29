La Copa del Mundo entra en su etapa de eliminación directa con un compromiso de alta exigencia en los dieciseisavos de final. El seleccionado brasileño llega a este encuentro decisivo después de liderar el Grupo C con siete unidades, producto de una paridad inicial sin goles ante Marruecos y dos victorias consecutivas por 3-0 frente a Haití y Escocia.

Por su parte, la escuadra japonesa aseguró su presencia en esta instancia al finalizar en la segunda ubicación del Grupo F de forma invicta con cinco puntos, cosechando empates 2-2 ante Países Bajos y 1-1 frente a Suecia, además de un triunfo contundente por 4-0 sobre Túnez.

El técnico de la escuadra sudamericana, Carlo Ancelotti, manifestó sus sensaciones antes del duelo al afirmar que "en una eliminatoria pueden pasar muchas cosas. El equipo está motivado, tiene confianza, los últimos dos partidos salieron bien y el equipo está preparado por todo lo que puede pasar mañana".

En la vereda opuesta, el entrenador del combinado asiático, Hajime Moriyasu, recordó el último antecedente cercano entre ambas naciones y analizó que "el año pasado disputamos un amistoso con Brasil y le ganamos. Es algo que nunca habíamos conseguido antes, una victoria contra Brasil, y fue algo histórico. Esa victoria del año pasado ha cambiado las tornas, y ahora para nosotros es incluso más complicado".

El partido se disputará a las 14:00 horas de Argentina en el Houston Stadium, ubicado en el estado de Texas, Estados Unidos. Para el territorio argentino, las opciones para seguir la transmisión en vivo por televisión y streaming online serán a través de las señales de DirecTV y Paramount+. El encargado de impartir justicia en el terreno de juego será el árbitro italiano Maurizio Mariani.

La alineación probable de Brasil para iniciar el encuentro está conformada por Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana, Bruno Guimarães, João Gomes, Lucas Paquetá, Rayan, Rodrygo y Vinícius Júnior.

En tanto, Japón saltaría al campo de juego con los siguientes futbolistas titulares: Zion Suzuki, Hiroki Ito, Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu, Ritsu Doan, Ao Tanaka, Kaishu Sano, Keito Nakamura, Daizen Maeda, Daichi Kamada y Ayase Ueda.