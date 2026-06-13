Brasil inicia su camino en el Mundial 2026 con un exigente debut ante Marruecos, en lo que aparece como el primer gran partido del torneo, disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario que también albergará la final.

La selección dirigida por Carlo Ancelotti, una de las grandes favoritas al título, buscará comenzar con una victoria frente a un rival que llega con credenciales de peso, tras haber sido semifinalista en la última Copa del Mundo.

Marruecos, consolidado como una de las selecciones más competitivas del fútbol internacional, intentará dar el golpe en el inicio del certamen y reafirmar su crecimiento en la escena mundial.

Para este encuentro, el entrenador Mohamed Ouahbi dispuso la siguiente formación: Bono en el arco; Hakimi, Diop, Riad y Mazraoui en defensa; Bouaddi, El Aynaoui y Ounahi en el mediocampo; y un tridente ofensivo compuesto por Brahim, El Khannouss y Saibari.

Por su parte, Brasil sale al campo con Alisson bajo los tres palos; Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel Magalhaes e Ibañez en la línea defensiva; Casemiro, Bruno Guimaraes y Paquetá en el mediocampo; y un ataque integrado por Vinicius, Raphinha e Igor Thiago.

El encuentro despierta una gran expectativa no solo por la jerarquía de ambos equipos, sino también por lo que puede marcar en el desarrollo del grupo, donde cada punto será clave en la lucha por la clasificación.

Con dos estilos bien definidos y planteles de alto nivel, el duelo promete intensidad y se perfila como uno de los más atractivos en el arranque del Mundial.