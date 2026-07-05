Brasil y Noruega protagonizarán este domingo uno de los partidos más esperados de los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 17 en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey y pondrá frente a frente a una de las grandes candidatas al título y a una de las revelaciones del certamen.

La selección dirigida por Carlo Ancelotti llega en un gran momento luego de superar a Japón en la fase anterior. Tras un primer tiempo complicado, la Verdeamarela mostró toda su jerarquía en el complemento y selló la clasificación gracias al poder ofensivo de un equipo que tiene en Vinicius a su máxima figura. El delantero del Real Madrid acumula cuatro goles y es el máximo artillero brasileño en la Copa del Mundo.

Brasil había comenzado su participación con un empate frente a Marruecos y luego goleó 3-0 a Haití y 3-0 a Escocia para avanzar con autoridad a la fase eliminatoria.

Del otro lado estará Noruega, que sueña con seguir haciendo historia. El conjunto europeo goleó 4-1 a Irak, venció 3-2 a Senegal y cayó 4-1 frente a Francia con un equipo alternativo. En los dieciseisavos de final eliminó a Costa de Marfil gracias a un agónico gol de Erling Haaland a los 86 minutos, que selló el triunfo por 2-1.

Con Haaland como referencia ofensiva y Martin Odegaard como conductor, los noruegos buscarán dar el gran golpe del Mundial frente a los pentacampeones del mundo.

Probables formaciones

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinicius; Matheus Cunha.

DT: Carlo Ancelotti.

Noruega: Orjan Nyland; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sorloth y Erling Haaland.

DT: Stale Solbakken.

Hora y dónde ver Brasil vs. Noruega

Partido: Brasil vs. Noruega.

Instancia: Octavos de final del Mundial 2026.

Día: Domingo 5 de julio.

Hora: 17.

Estadio: Nueva York/Nueva Jersey.

El ganador del encuentro avanzará a los cuartos de final y continuará en la lucha por conquistar la Copa del Mundo.