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Deportes > Grupo C

Brasil y Haití están necesitados de victoria para seguir vivos en el Mundial

El equipo de Ancelotti necesita sumar de a tres tras un debut que dejó dudas, mientras que los centroamericanos deben hacer lo propio.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Filadelfia recibe un cruce con objetivos muy distintos.

Brasil y Haití se enfrentarán este viernes 19 de junio por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026, en un partido que puede marcar el rumbo de ambos seleccionados en la competencia. El encuentro se disputará en Filadelfia y comenzará a las 2.30 de la madrugada del sábado en Argentina.

La selección brasileña llega con la necesidad de conseguir una victoria luego de haber empatado 1-1 frente a Marruecos en su estreno. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti todavía busca su mejor versión y necesita sumar para encaminar la clasificación a la próxima ronda.

En la previa, el entrenador italiano evitó confirmar la alineación, aunque dejó en claro que espera una mejora colectiva de su equipo. Además, sostuvo que "las estrellas no van a definir este Mundial" y remarcó la importancia de encontrar equilibrio e intensidad dentro del campo de juego.

Del otro lado estará Haití, que intentará dar el golpe ante uno de los candidatos históricos al título. El conjunto caribeño sabe que un resultado positivo podría modificar por completo el panorama del grupo y mantener intactas sus aspiraciones de avanzar de fase.

En Argentina, el partido podrá seguirse a través de las señales que transmiten el Mundial 2026, entre ellas Telefe, TyC Sports, DSports y sus respectivas plataformas digitales.

Las probables formaciones serían:

Brasil: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana; Bruno Guimarães, João Gomes, Lucas Paquetá; Raphinha, Vinícius Júnior y Matheus Cunha.

Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Alex Christian Jr., Jeppe Simonsen; Leverton Pierre, Danley Jean Jacques, Bryan Alceus; Frantzdy Pierrot, Duckens Nazon y Louicius Don Deedson.

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