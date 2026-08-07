Brenda Asnicar confesó por qué terminó odiando a Carlos Tévez: "Estúpido"

Brenda Asnicar rompió el silencio sobre los pormenores de su romance con Carlos Tévez ocurrido entre 2010 y 2011. En una entrevista para el podcast Nada que ocultar con Lady Nada la cantante recordó que el vínculo comenzó cuando ella tenía 17 años y el deportista 28.

Durante la conversación la conductora aportó una mirada empática sobre la juventud de la artista en aquel entonces. Asnicar confesó que "Me dolió quizás que mi propia pareja no me defendiera en ese momento" al referirse a la falta de respaldo frente a los rumores mediáticos.

El conflicto principal se dio por las versiones sobre la titularidad de su vivienda. Ante esto Asnicar explicó que sentía la necesidad de que el jugador aclarara la situación preguntándose "che, pará, ¿por qué no salís a decir que la casa es mía? Yo tengo la escritura y la compré con mi familia". La actriz reconoció que los comentarios le generaban mucha frustración aunque al verlos hoy a la distancia piensa "qué estúpido".

La protagonista de Patito Feo profundizó sobre el impacto de las críticas siendo una adolescente y manifestó que "Me dolió mucho y es reserio. Yo era muy chica, tenía 17 años cuando empecé a trabajar, era una menor de edad. Ya estaba saliendo con un chabón que era un mayor de edad y para mí fue un gran logro comprar mi casa".

También lamentó que en lugar de aplaudir a una joven que representa un 1% en un país donde esas cosas cuestan mucho la atacaran. La artista cuestionó el trato recibido al expresar que "Nadie me defendía. Y todos encima diciendo que el tipo me la había regalado. Imaginate para mi propia familia. ¿No te estás dando cuenta que estás bardeando a una menor de edad?".

Sobre sus ex parejas como Tévez o Duki señaló que "La verdad es que me impacta que yo de todas las parejas con las que estuve, siempre el punto en común es que todos tienen mucho talento. Tipo, de primera línea".