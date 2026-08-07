A 16 años del romance que protagonizaron Brenda Asnicar y Carlos Tevez, la actriz y cantante volvió a referirse al vínculo que mantuvieron en 2010 y aprovechó para desmentir un rumor que la acompañó durante años. En aquel momento circuló la versión de que el futbolista le había regalado su primera propiedad, algo que Asnicar negó de manera contundente.

La actriz explicó que la vivienda fue comprada con sus propios ahorros, producto del dinero que había ganado durante su paso por Patito Feo y las giras internacionales que realizó con la ficción.

El rumor la había afectado especialmente porque, según contó, la situación terminó convirtiéndose en motivo de cuestionamientos hacia ella.

“Nadie me defendía y todos encima diciendo que el tipo me la había regalado y siempre era bardear a la piba”, recordó Asnicar durante una entrevista en el podcast Nada que ocultar.

“La compré con mi familia”

La actriz sostuvo que esperaba que su pareja de aquel momento saliera públicamente a aclarar la situación y cuestionó que eso no hubiera ocurrido.

“Me dolió, quizá, que mi propia pareja no me defendiera en ese momento”, recordó.

En ese sentido, explicó que la propiedad era de su familia y que tenía la documentación correspondiente para demostrarlo.

“¿Por qué no salís a decir que la casa es mía? Si yo tengo la escritura, la compré con mi familia”, planteó.

La versión sobre el supuesto regalo había circulado durante el noviazgo entre ambos, cuando Asnicar era una de las figuras jóvenes más populares de la televisión argentina y Tevez se destacaba como futbolista del Manchester City.

Qué la enamoró de Tevez

Años después de aquella relación, Asnicar también había contado qué fue lo que la había atraído del futbolista.

En 2023, durante una entrevista con Fer Dente, la actriz destacó especialmente el talento deportivo de Tevez.

“A mí me gusta mucho el talento. Juega mucho al fútbol. Jugaba mucho al fútbol”, había señalado al recordar aquella etapa de su vida.

Tras la separación, Tevez continuó con su vida personal y posteriormente se casó con Vanesa Mansilla, con quien formó una familia.

El regreso de Brenda Asnicar y Laura Esquivel

Mientras vuelve a hablar de una etapa recordada de su pasado, Asnicar atraviesa además un momento especial en su carrera artística.

La actriz y cantante se encuentra realizando una gira junto a Laura Esquivel, su compañera de Patito Feo. El tour se llama “Amigas del corazón” y ya recorrió distintos países.

El espectáculo llegará próximamente a la Argentina y tendrá una fecha especial en el Teatro Gran Rex, el miércoles 14 de octubre.

El escenario tiene un significado particular para ambas artistas, ya que allí comenzó parte de la historia de Patito Feo. En 2007 presentaron La historia más linda en el Teatro y realizaron 34 funciones ante más de 100.000 espectadores.

Durante el show volverán a sonar algunas de las canciones más recordadas de la ficción, entre ellas “Las Divinas”, “Tango llorón”, “Un rincón del corazón” y “Amigos del corazón”.

Así, mientras prepara su regreso a los escenarios junto a Laura Esquivel, Brenda Asnicar volvió a poner en palabras una historia de su pasado y aclaró una versión sobre su patrimonio que, según contó, la acompañó durante años.