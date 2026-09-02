Brenda Gandini contó que se metió en la casa de Luisana Lopilato sin permiso

Un cruce de recuerdos y risas se generó durante la emisión de Otro día perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini por eltrece. Todo comenzó antes de la entrada de una de las invitadas, cuando Brenda Gandini anticipó que tenía un relato guardado para compartir en vivo. “Yo tengo una anécdota. Cuando esté, la cuento, a ver si se acuerda ella”, adelantó ante el conductor y el equipo presente.

Al incorporarse a la mesa y notar la expectativa creada, la esposa de Michael Bublé reaccionó con intriga y humor. “¿Qué hice, Mario? No me metas en líos. Yo la conozco a ella, pero ¿qué hice? ¿Hice algo malo?”, indagó de inmediato la exintegrante de Casados con hijos.

La incógnita llegó a su fin cuando Gandini decidió sacar a la luz el episodio ocurrido tiempo atrás, cuando aún no mantenían un vínculo personal. “Me colé a tu cumpleaños, ¿te acordás?”, admitió sin rodeos. La respuesta de la homenajeada dejó en evidencia su nula memoria sobre el hecho. “No me acuerdo, tengo un tema con la memoria”, reconoció Lopilato frente al asombro de su compañera.

Para dar contexto a su travesura, la actriz detalló la manera en que logró ingresar al evento sin contar con una tarjeta de invitación. Según explicó, la oportunidad surgió por su cercanía con compañeros de trabajo que sí figuraban en la lista de asistentes. “Era un fiestón, yo estaba con los de Floricienta, que iban al cumpleaños de Luisana”, recordó.

A pesar de los reparos iniciales que le provocaba la situación, optó por avanzar junto al grupo. “Era colarte a un cumpleaños que no conocías y además era Luisana, era como mucha vergüenza. Y fui igual”, confesó de manera divertida. Ante la consulta de Pergolini sobre la calidad de la reunión a la que había ingresado de manera no oficial, la artista completó la historia definiendo la fiesta como “espectacular”.