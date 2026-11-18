El cordobés Brian Francisco Rekers será el árbitro del partido de ida entre Sportivo Desamparados y Pacífico de General Alvear, por la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur. El encuentro se disputará el lunes 23 de noviembre, desde las 20:30, en San Juan.

La designación arbitral se conoció de cara al primer enfrentamiento entre el conjunto sanjuanino y el representante mendocino, que buscarán dar el primer paso en la definición regional. Desamparados llegará a esta instancia después de una contundente clasificación, mientras que Pacífico también consiguió avanzar con una diferencia amplia en el resultado global.

La terna arbitral para la final de ida

El árbitro principal será Brian Francisco Rekers, de Córdoba, quien estará acompañado por los asistentes Fernando Jesús Córdoba Monjes y Fabrizio Córdoba Colazo. La nómina arbitral también incluye a Marco Corral de Bustos, de Córdoba.

La designación corresponde al encuentro que abrirá la serie decisiva de la Región Cuyo, con Desamparados como local. El partido de vuelta se disputará posteriormente en General Alvear, donde se definirá al ganador de la región.

Desamparados llega tras eliminar a Belgrano

El equipo sanjuanino consiguió su lugar en la final después de dejar en el camino a Defensores de Belgrano, al que superó con un resultado global de 7-1. De esta manera, el conjunto puyutano buscará aprovechar la localía en el primer cruce para tomar ventaja en la serie.

Por su parte, Pacífico de General Alvear alcanzó la definición luego de eliminar a Atlético Argentino de Mendoza, con un global de 7-3. Así, el representante mendocino llegará a San Juan para disputar el primer capítulo de una final que definirá al campeón de la Región Cuyo.