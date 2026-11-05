Brian Sarmiento casi terminó a las piñas con un famoso en una fiesta

El exfutbolista Brian Sarmiento protagonizó un fuertísimo cruce con Matías Hanssen durante el desarrollo de la Paparazzi Fest 2026 en el Hipódromo de Palermo. El conflicto entre ambos exintegrantes del reality Gran Hermano escaló rápidamente ante la mirada de todos los famosos presentes en el lugar y estuvo a punto de terminar a las piñas.

La gran bronca del exdeportista de Newell's y Banfield surgió a partir de unos comentarios que el participante oriundo de Tucumán realizó tiempo atrás sobre su vida personal. En esa ocasión, el joven exparticipante criticó públicamente la relación de Sarmiento con sus exparejas y la situación vinculada al cuidado de sus hijas.

El detonante de la disputa ocurrió en las redes sociales cuando la expareja de Danelik descubrió las expresiones de su antiguo compañero en un vivo de TikTok. Al encontrarse cara a cara en el predio porteño, Sarmiento consideró que se había sobrepasado un límite inaceptable al involucrar a menores en la discusión.

“Solo le dije eso… resulta que él estaba haciendo un vivo en TikTok y dijo ‘ese mugriento que se haga cargo de las hijas’, y se metió con mis nenas. Yo estaba llegando a la fiesta y lo veo. Entonces voy y le digo, ‘vos sos un atrevido, no tenés que hablar de mis hijas. No te pego porque estamos acá en la fiesta’”, aseguró Brian Sarmiento a Paparazzi sobre el tenso encuentro con su excompañero de reality.

Tras quedar registrado por las cámaras de los asistentes, el exjugador explicó que prefirió frenar su accionar para evitar inconvenientes mayores dentro de la celebración. Remarcó que tolera los ataques personales pero no admite que nadie haga mención a las integrantes de su familia en ninguna plataforma digital.

“Pasó eso, alguien nos filmó. No hice nada por respeto a la fiesta. Pero muy desubicado el pibe. Que se meta conmigo, no hay problema, pero con mis hijas no. Un desubicado”, cerró firme.