Brian Sarmiento ya olvidó a Danelik Galazán y se enfocó en un nuevo objetivo

Luego de confirmar el punto final de su noviazgo con Danelik Galazán, Brian Sarmiento decidió pasar de página de manera abrupta y volcar toda su atención hacia un desafío deportivo de gran impacto mediático. El exfutbolista dejó de lado los comentarios sobre su vida personal para centrarse en un entrenamiento exigente que le demanda dedicación diaria.

En lugar de responder a las especulaciones sobre la ruptura con la influencer tucumana, el mediático enfocado en su bienestar personal prefirió volcarse al boxeo de exhibición. Su meta principal está puesta en la jornada del próximo 18 de diciembre en el estadio de Platense, escenario donde formará parte de una nueva edición del evento Párense de Manos.

En dicho espectáculo deportivo se enfrentará contra el cantante El Polaco, combate que promete generar mucha repercusión. Para calentar el clima previo al combate, el exjugador compartió imágenes de su preparación física sobre la bicicleta fija y envió una fuerte advertencia a su oponente.

"Escuchame una cosa Pola: deja de llorar, deja de sufrir. Preparate perro, porque te voy a romper todo", expresó el mediático mirando a la cámara para picantear la previa del cruce.

Además de este cruce verbal, anunció que durante la jornada del martes 29 revelará la identidad de la persona elegida como su padrino y entrenador principal. Con esta decisión, la figura mediática dejó en claro que la etapa afectiva con su expareja quedó atrás y que toda su energía está puesta en el evento del 18 de diciembre.