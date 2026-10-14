La Selección Argentina senior masculina de hockey sobre patines se prepara para enfrentar a Chile este miércoles 14 de octubre, por la última fecha de la fase de grupos de los World Skate Games Asunción 2026. En la previa del clásico sudamericano, Facundo Bridge analizó el presente del equipo, destacó la recuperación tras la victoria frente a Angola y reconoció que todavía tienen aspectos por corregir para alcanzar su mejor nivel.

En el marco de la cobertura de GRUPO HUARPE, a través del enviado especial Maximiliano Maldonado, el jugador argentino aseguró que el triunfo por 4-1 frente a Angola fue fundamental para dejar atrás las sensaciones del debut, cuando el seleccionado cayó ante Francia.

"Estamos bien, estamos bien. Creo que necesitábamos la victoria de ayer para cambiar un poco las sensaciones de lo que había sido el debut. Personalmente también me siento bien, con ganas de empezar este partido y también enfocar el de mañana, que es cuando empiezan las cosas importantes", expresó Bridge.

De cara al enfrentamiento con Chile, Bridge explicó que el cuerpo técnico y los jugadores realizaron el análisis habitual del rival, aunque aclaró que la condición de clásico no modificó la preparación del seleccionado.

"Hacemos video todos los partidos de todos los rivales. No por el hecho de que sea Chile un clásico lo hemos tomado diferente", sostuvo. En esa misma línea, remarcó que el principal desafío pasa por el rendimiento propio: "Si nos enfocamos en nosotros y en tratar de hacer las cosas bien y corregir lo que no nos ha salido tan bien en los partidos anteriores, tenemos mucho margen para mejorar".

La autocrítica de Bridge tras el debut ante Francia

El jugador también hizo un análisis de los errores que cometió Argentina en su primera presentación mundialista. Según explicó, el equipo tuvo dificultades para encontrar su funcionamiento durante el primer tiempo frente a Francia, aunque mostró una mejor versión en el complemento.

"Sobre todo en el debut con Francia, creo que no entramos bien en el primer tiempo. Intentamos hacer quizás demasiadas cosas juntas y al final no terminaron saliendo y no pudimos fluir bien", reconoció.

Sin embargo, destacó que la mejoría comenzó a evidenciarse en el segundo tiempo de aquel encuentro y se consolidó frente a Angola. "Ya ayer se ve un poquito mejor, que fluimos un poco más y pudimos llegar un poco mejor al arco y hacer más goles. Creo que tenemos que seguir por esa línea", señaló.

"Va a ser un partido duro": el análisis del clásico ante Chile

Finalmente, Bridge anticipó un enfrentamiento exigente ante el seleccionado chileno, al que Argentina ya enfrentó la semana pasada en el estadio Aldo Cantoni, en San Juan.

"Ya jugamos la semana pasada también en el Cantoni. Obviamente tienen buenos jugadores y va a ser un partido duro", advirtió.

Pese a las dificultades que pueda presentar el rival, el jugador dejó en claro que la prioridad será mantener la evolución colectiva y alcanzar el mejor rendimiento posible. "Si nosotros hacemos las cosas bien, pensando en nosotros y en tratar de llegar a nuestro máximo nivel, vamos a salir bien de acá", concluyó.

Con el objetivo de cerrar la fase de grupos de la mejor manera, Argentina buscará una nueva victoria antes de afrontar la etapa eliminatoria del Mundial.