Un operativo realizado por personal de la Sección Brigada de Investigaciones Norte permitió detener en Chimbas a un hombre que era intensamente buscado por la Justicia desde fines de abril, luego de haber quebrantado el beneficio de salidas transitorias mientras cumplía una condena en el Servicio Penitenciario Provincial.

La detención se concretó durante las primeras horas de la jornada en inmediaciones del barrio René Favaloro, en el departamento Chimbas. El procedimiento fue ejecutado por efectivos dependientes de la Dirección Coordinación Judicial D-5, quienes llevaban adelante una investigación para dar con el paradero del sujeto.

Fuentes policiales informaron que sobre el hombre pesaba una orden de detención vigente desde el 27 de abril de este año. La medida había sido dispuesta luego de que incumpliera las condiciones establecidas en el régimen de salidas transitorias del que gozaba mientras cumplía una condena por distintos delitos contra la propiedad y las personas.

A partir de ese momento, los investigadores iniciaron una serie de tareas de inteligencia, vigilancia y seguimiento destinadas a localizarlo. Durante varias semanas, el personal de la Brigada Norte reunió información sobre sus posibles movimientos y lugares de permanencia dentro de la zona norte del Gran San Juan.

Las pesquisas permitieron reconstruir parte de los desplazamientos del prófugo y determinar sectores donde solía movilizarse. Con esos datos, los efectivos montaron distintos operativos de observación y control hasta que finalmente lograron ubicarlo circulando por la vía pública en las inmediaciones del barrio René Favaloro.

Una vez confirmada su identidad, los policías avanzaron con la aprehensión del sujeto sin que se registraran incidentes. El hombre quedó inmediatamente a disposición de la Justicia, que había ordenado su captura por el incumplimiento del beneficio judicial.

Tras la detención, Vargas fue trasladado a la Central de Policía y posteriormente a la División Delitos D-5, donde se realizaron las actuaciones procesales correspondientes y se notificó formalmente el cumplimiento de la orden judicial vigente.

De acuerdo con lo dispuesto por el magistrado interviniente, el detenido será reintegrado al Servicio Penitenciario Provincial para continuar cumpliendo la condena que había quedado pendiente luego de quebrantar el régimen de salidas transitorias.