Las dificultades para que adolescentes que dejaron la escuela puedan retomar sus estudios fueron uno de los temas centrales del Encuentro Federal de Educación. Brigadas Educativas, la única organización de San Juan que participó, expuso las dificultades para acompañar el regreso a las aulas en barrios populares.

Julieta Herrera, integrante de Brigadas Educativas, explicó a DIARIO HUARPE que las experiencias compartidas por organizaciones de distintas provincias reflejaron problemas similares. "Lo que escuchaba en el conversatorio es lo que vemos todos", señaló. Mencionó el trabajo temprano, las tareas de cuidado y los obstáculos para volver a estudiar.

La actividad, denominada "Trayectorias Educativas Posibles: Experiencias y Saberes desde el Territorio", fue organizada por la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Surgió a partir de la encuesta "La Voz del Territorio 2026", en la que más de 352 organizaciones del país respondieron 21 preguntas sobre educación. Buscó compartir propuestas para prevenir el abandono en la secundaria.

Según Herrera, en algunos hogares los adolescentes comienzan a trabajar para aportar ingresos. En otros, principalmente las chicas quedan a cargo de sus hermanos menores cuando los adultos deben salir a trabajar y no cuentan con alternativas de cuidado. Estas obligaciones pueden provocar ausencias y, finalmente, abandono.

Hay que considerar el contexto económico y familiar

A ello se suman las dificultades para volver. La referente señaló que algunas instituciones no siempre están preparadas para recibir a estudiantes que repitieron o pasaron varios años fuera del sistema. Por eso, pidió considerar también el contexto familiar y económico de cada estudiante.

Uno de los principales planteos del conversatorio fue mejorar la coordinación entre las organizaciones que trabajan en los barrios, las escuelas y los organismos estatales. "Nosotros en territorio sabemos antes que nadie cuando un chico está por dejar la escuela o la dejó", afirmó Herrera. Se propuso que funcionen como "nodos formales de detección temprana" para alertar y activar respuestas antes del abandono.

En San Juan, Brigadas Educativas todavía no cuenta con vías institucionalizadas para gestionar estas situaciones. Herrera explicó que, aunque conocen las necesidades de las familias y acompañan a los chicos en el territorio, no siempre pueden ofrecer una respuesta concreta cuando alguien quiere regresar a estudiar. "Hoy son los barrios los que nos preguntan cómo volver a la escuela y a veces no tenemos las respuestas", reconoció.

Entre las alternativas discutidas también figuró la creación de espacios de cuidado para que los adolescentes no tengan que faltar a clases por atender a sus hermanos. Además, las organizaciones señalaron la pérdida o el debilitamiento de programas de acompañamiento educativo. "Notamos más deserción y menos herramientas para quien está en duda", sostuvo Herrera. Se trata de una percepción recogida en el encuentro: no se aportaron cifras que permitan medir un aumento del abandono escolar en San Juan.

Brigadas Educativas presentará un informe sobre dos barrios populares

El próximo miércoles 28 de octubre, Brigadas Educativas presentará un informe sobre las condiciones de vida en los barrios La Esperanza y Alfonso XIII. Aunque incluirá datos educativos, el relevamiento también aborda vivienda, acceso a servicios, salud y trabajo, para mostrar cómo estas dimensiones se relacionan con las oportunidades de las familias.

Para elaborarlo, integrantes de la organización recorrieron los barrios durante unos cinco meses entre 2024 y 2025 y reunieron información mediante formularios y visitas a los hogares. El análisis de los datos contó con la colaboración técnica de Claudio Alesio, quien participará de la presentación.

"El informe es un puntapié muy importante porque nos da una herramienta formal con un respaldo institucional diferente y con datos que no son solamente nuestro relato", expresó Herrera. Después de seis años de trabajo territorial, Brigadas espera utilizar ese material para abrir una agenda con el Ministerio de Educación, municipios y otros actores. Por ahora no hay reuniones acordadas con las autoridades.

"Queremos que sea una herramienta para que las familias y los barrios puedan reclamar desde otro lugar", concluyó la referente.