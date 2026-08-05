Las Brigadas Educativas de San Juan finalizaron con éxito la campaña solidaria "Ninguna familia sin abrigo", una iniciativa que permitió reunir y distribuir prendas de invierno entre familias en situación de vulnerabilidad. A través de fotografías compartidas en redes sociales, los jóvenes mostraron el trabajo realizado durante las últimas semanas y el momento de la entrega de las donaciones.

La propuesta fue posible gracias al aporte de vecinos que colaboraron con ropa de abrigo y al compromiso de los brigadistas, quienes cada jueves se reunieron para clasificar las prendas, organizarlas y preparar paquetes destinados a cada familia.

"Cada prenda recibida representó mucho más que un abrigo: fue un gesto de solidaridad, compromiso y empatía con quienes más lo necesitan", expresaron desde la organización al agradecer el acompañamiento de la comunidad.

La iniciativa fue impulsada por jóvenes voluntarios que, además de brindar apoyo escolar, trabajan para combatir la deserción y tejer lazos comunitarios. (Gentileza)

Las Brigadas Educativas son un movimiento integrado por jóvenes sanjuaninos que desarrolla tareas de acompañamiento escolar y trabajo comunitario en barrios vulnerables de la provincia. Su principal objetivo es combatir la deserción educativa y garantizar que más niños y adolescentes puedan continuar sus estudios.

Sin embargo, su labor va más allá del apoyo en las aulas. A través de campañas solidarias y actividades sociales buscan dar respuesta a distintas necesidades que atraviesan las familias con las que trabajan diariamente.

Desde la organización también destacaron el esfuerzo de cada voluntario que participó de la campaña, remarcando que estas acciones demuestran el impacto que puede generar el trabajo colectivo.

"Cuando nos organizamos y nos acompañamos, podemos transformar pequeñas acciones en grandes impactos", señalaron.

Finalmente, agradecieron a todas las personas que colaboraron con donaciones, difundieron la campaña y confiaron en la iniciativa, permitiendo que decenas de familias afronten el invierno con un abrigo y el acompañamiento de una red solidaria construida por jóvenes que tienen a la educación como su principal bandera.