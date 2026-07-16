Las Brigadas Educativas de San Juan se encuentran en plena organización de una jornada que busca transformar la realidad de los sectores más vulnerables de la provincia. El próximo sábado 25 de julio, se llevará a cabo un bingo solidario en El Palomar de la UNSJ con el objetivo de recaudar fondos para la celebración del Día del Niño.

La motivación detrás del evento es profunda y responde a las carencias materiales que los brigadistas observan cada sábado.

“Lo que nosotros vemos en los barrios es que muchas veces los niños juegan con la basura o no tienen con qué jugar”, explicó a DIARIO HUARPE Delfina Ruiz Rueda, una de las brigadistas.

La iniciativa surgió de un grupo de entre 40 y 50 jóvenes voluntarios que actualmente asisten a unos 100 niños en los barrios La Esperanza (Médano de Oro), Alfonso XIII (Pocito) y Larman (Rawson). Por este motivo, Ruiz explicó que el fin del bingo es “poder hacerles llegar a esos niños un poco de diversión, devolverles un poco la infancia e inocencia, ese juego que es innato de su etapa evolutiva”.

Un trabajo que trasciende el aula

Aunque el nombre de la organización remite a la educación, la labor de las Brigadas es integral y comunitaria. El grupo nació hace 7 años en el barrio Larman y se expandió hace 5 años a las otras zonas, brindando apoyo escolar a niños cuyos padres muchas veces no pudieron terminar sus estudios. Sin embargo, la educación es solo una parte del vínculo:

“Acompañamos también a las familias. Terminamos dando también un lugar de comida con los merenderos, un espacio de juego, un espacio de comunidad, de amor”, detalló Ruiz.

Este enfoque busca que los niños vean la enseñanza desde un lugar de goce y no de obligación. En ese sentido, el bingo del 25 de julio no será solo una instancia de recaudación, sino también un agradecimiento a la comunidad que apoya la causa. El evento contará con merienda, shows, comida, juegos y diversos premios para los asistentes.

Cómo colaborar y sumarse

La entrada para el bingo tiene un valor de $12.000 y se puede adquirir contactando al número 2646726970 o a través del Instagram de las Brigadas Educativas. Los organizadores aclararon que, para este evento puntual, no están recibiendo donaciones de juguetes, ya que el objetivo es comprarlos nuevos con lo recaudado.

No obstante, mantienen activa la campaña “Ningún niño sin abrigo”, mediante la cual recolectan ropa, frazadas y mantas en buen estado para las familias de los tres barrios donde intervienen.