Brighton derrotó 3-0 al Arsenal por la quinta fecha de la Premier League. El encuentro se disputó en el Amex Stadium y tuvo al conjunto local como protagonista durante gran parte del partido.

Pascal Groß abrió el marcador a los 31 minutos con un potente remate desde larga distancia. La pelota pegó en el palo y terminó dentro del arco defendido por David Raya.

Kostoulas amplió la diferencia

Arsenal tuvo una oportunidad para empatar antes del descanso, pero Bukayo Saka no consiguió conectar correctamente la pelota. Brighton respondió rápidamente y Charalampos Kostoulas convirtió el 2-0 tras una veloz transición ofensiva.

El conjunto visitante intentó reaccionar en el segundo tiempo, aunque Brighton volvió a encontrar el arco. Andrés Chema marcó el 3-0 con un preciso cabezazo después de un tiro de esquina.

Brighton sostuvo la ventaja

Arsenal tuvo una oportunidad para descontar a los 77 minutos, cuando Kai Havertz quedó mano a mano con Bart Verbruggen. El arquero de Brighton respondió con una atajada que permitió mantener el arco en cero.

Con este resultado, Arsenal quedó con 12 puntos después de cinco fechas, mientras que Brighton llegó a 10 unidades. Manchester City tenía la posibilidad de quedar como único líder si vencía este domingo a Sunderland.