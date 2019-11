Brindan recomendaciones para evitar estafas durante el Cyber Monday

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Comparar el historial de precios, calcular costos de envío, comprar en páginas seguras, estar atentos a la publicidad engañosa y chequear si las ofertas en verdad son tales fueron algunas de las recomendaciones que la ONG bonaerense Consumidores Responsables brindó de cara al Cyber Monday que se realiza desde hoy y hasta el miércoles.



El Cyber Monday es una iniciativa de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), organizada con el fin de promover las ventas online a través de descuentos especiales y ofertas en diferentes categorías que abarcan desde televisores, tecnología, lavarropas, aires acondicionados, celulares, hasta indumentaria y viajes, muebles, hogar, belleza, entre otros.



En esta edición participan más de 550 empresas que ofrecen alrededor de 8.000 ofertas especiales en diferentes categorías de productos y la posibilidad de financiamiento en cuotas.



En ese sentido, el titular de la entidad sin fines de lucro, Henry Stegmayer, explicó en declaraciones a Télam que para evitar estafas es recomendable comprar en sitios web confiables, y destacó que ello se puede reconocer "mirando el ícono del candado o ver que el url empiece con 'https', lo que asegura que es una página segura y oficial".



Pidió prestar atención al precio del flete "que en algunos casos no se informa de modo explícito" y a la publicidad engañosa porque, dijo, "muchas veces las empresas se sacan de encima productos viejos u obsoletos".



"Uno puede creer que compra a la mitad un teléfono celular y, en realidad, es un modelo anterior de la misma marca. Para esos casos, propongo a los consumidores que traten siempre de guardar la captura de pantalla de las imágenes y los textos mostrados durante la publicidad del producto e imprimirlos; así como conservar los mails y recibos de la oferta y de la compra, porque si les llega un producto que no es el que pensaban, pueden reclamar justificadamente y anular la compra".



El titular de la asociación además, destacó, que la posibilidad de la oferta y la compra online no elimina la vigencia de los derechos de los consumidores.



"Se dice que si se compra por Internet, el producto no tiene garantía cuando la Ley de Defensa del Consumidor da 6 meses de garantía para cualquier producto. Tengamos en cuenta que se tienen los mismos derechos tanto si se compra en comercio como de modo online", dijo.



También subrayó que la normativa vigente permite la revocación de la aceptación de la compra.



"Si el comprador no utilizó el producto, tiene 10 días corridos para arrepentirse por el motivo que sea tras haberlo adquirido y puede devolverlo. Se anula la compra haciendo uso de ese derecho a arrepentimiento y el costo de ir a buscar el producto corre por cuenta del empresario", explicó.



Sostuvo que "este derecho debería estar aclarado en todas las paginas web de las empresas que participan del Hot Sale y el Cyber Monday, pero son muy pocas las que lo tienen".



En esa línea expuso que también se puede revocar la compra si hay mala fe de los empresarios y graficó que "está esa posibilidad por ejemplo si se compra un televisor 32 pulgadas y te llega uno de 30".



Stegmayer consideró que "otro tema importante es tener en cuenta si en verdad se trata de ofertas ya que en muchos casos se suben los precios para estas jornadas", así que propuso "comparar valores de antemano y si alguien no llegó a hacerlo, puede buscar en las páginas de historiales de precios y chequear la información".



Por último, sugirió comparar precios, ya que "un mismo producto tiene diferentes precios dependiendo la tienda en que se lo adquiera", y pidió "no enloquecerse con las publicidades porque muchas veces nos bombardean o nos dicen que se acaba el tiempo o el stock de productos y pensamos que se trata de una buena compra cuando en verdad no lo es".