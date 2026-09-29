Una nueva epidemia de ébola golpea fuertemente a la República Democrática del Congo (RDC) con un saldo de 3.901 personas fallecidas sobre un total de 8.067 casos confirmados, según el último informe epidemiológico del Instituto Nacional de Salud Pública local con datos al 26 de septiembre de 2026.

La cifra representa una tasa de letalidad superior al 48 por ciento —lo que implica la muerte de uno de cada dos infectados— en un contexto de extrema gravedad marcado por la falta de un tratamiento o vacuna específica para la cepa predominante en la región.

El brote, declarado oficialmente por el Gobierno congoleño el pasado 15 de mayo de 2026, mantiene bajo seguimiento médico intensivo o aislamiento a otros 773 pacientes con sintomatología activa.

Las autoridades de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la comunidad internacional manifestaron preocupación por la velocidad de propagación del patógeno, en respuesta a lo cual Estados Unidos anunció el envío de una partida de asistencia financiera por 267 millones de dólares para contener la emergencia humanitaria.

La crisis actual es atribuida a la cepa denominada Bundibugyo, una variante del virus contra la cual las vacunas existentes —como la fórmula Ervebo, diseñada para la cepa Zaire y con la que se inmunizó a unos 70.000 trabajadores de la salud a modo de contingencia— no presentan una efectividad probada para frenar los contagios.

La OMS evalúa opciones vacunales que se encuentran completando ensayos clínicos, mientras los equipos de emergencia intentan cortar las cadenas de transmisión mediante el rastreo de contactos y la detección temprana de síntomas característicos como fiebre alta, dolores musculares, diarreas y hemorragias internas y externas.

Las tareas de contención se despliegan sobre 63 regiones sanitarias distribuidas en siete provincias, con especial concentración de casos en Ituri, Tshopo, Bas-Uélé, Haut-Uélé, Kivu del Norte, Kivu del Sur y Ubangi del Sur.

No obstante, las intervenciones medicas enfrentan serias dificultades operativas en zonas rurales alejadas debido a la presencia de grupos armados, el conflicto bélico y la falta de infraestructura vial, factores que impiden la distribución regular de insumos y el acceso de los pobladores a los centros de salud.

La epidemia ha desarticulado además el entramado social de las comunidades afectadas. La suspensión de los ritos funerarios tradicionales por riesgo de contagio a través de fluidos corporales impide el duelo de las familias, al tiempo que ONGs desplegadas en la zona alertan por el incremento de niños en situación de orfandad tras la muerte de sus padres.

El panorama sanitario se complica aún más por la persistencia simultánea de otras enfermedades endémicas de alta mortalidad en la región, como la malaria y el cólera.