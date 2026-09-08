Un partido entre los equipos Senior de Racing y San Miguel terminó suspendido luego de una brutal agresión contra el juez de línea Pablo Valles. El episodio ocurrió a los 23 minutos del segundo tiempo, cuando el encuentro estaba igualado 3-3.

La acción comenzó con una infracción cometida por un jugador de San Miguel sobre un futbolista de Racing que se escapaba por la banda. Valles señaló la falta y otro integrante del conjunto visitante se acercó directamente para golpearlo en el rostro.

El partido quedó suspendido

El asistente quedó tendido sobre el césped después del golpe y recibió atención tras el violento episodio. Ante la situación, el árbitro decidió dar por terminado el encuentro cuando todavía quedaban minutos por disputar.

El árbitro lamentó lo sucedido y sostuvo que los partidos deben ser espacios para disfrutar, mientras que ningún error arbitral puede justificar una agresión física. También señaló que el asistente había quedado bastante golpeado después del ataque.

El repudio de los clubes

Racing publicó un mensaje en sus redes sociales en el que repudió la agresión y expresó su solidaridad con el juez de línea. Desde el club remarcaron su rechazo a este tipo de situaciones en el predio Tita Mattiussi.

San Miguel también emitió un descargo y pidió disculpas por lo ocurrido, especialmente por la reacción de su jugador contra Valles. El club indicó que el futbolista reconoció su error y que se encontraba arrepentido por lo sucedido.

Ahora define el Tribunal

El episodio será analizado por el Tribunal de Disciplina, que deberá determinar las sanciones correspondientes. El partido quedó interrumpido con el marcador 3-3 y a los 23 minutos del segundo tiempo.