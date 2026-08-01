Un adolescente de 15 años fue asesinado durante un violento ataque ocurrido en el barrio La Favorita, en la ciudad de Mendoza. La víctima fue agredida con machetes, cuchillos y una bomba molotov, mientras que otros tres jóvenes resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Por el hecho quedaron detenidos tres hermanos, quienes son los principales sospechosos.

El crimen ocurrió cerca de las 21.50 del jueves, cuando Joshua Marcos Ángel Garay Quiroga se encontraba junto a su hermano de 17 años y dos amigos en una vivienda del barrio. De acuerdo con los testimonios recogidos por la Policía, los agresores irrumpieron armados, intentaron incendiar la casa con una bomba molotov y luego atacaron a quienes estaban en el interior.

Uno de los detenidos.

Joshua sufrió múltiples heridas de arma blanca en la espalda y murió en el lugar. Su hermano recibió cortes en un brazo y en la zona de las costillas, mientras que otro de los jóvenes sufrió una herida cortante en un brazo. La víctima de mayor edad, de 27 años, fue trasladada al Hospital Lagomaggiore con graves lesiones y permanece internada en estado crítico.

Tras las primeras declaraciones de los sobrevivientes, la Policía montó un operativo en la zona y logró detener a tres hermanos de apellido Elizondo. Además, durante un allanamiento en su vivienda secuestraron cuatro cuchillos, prendas con aparentes manchas de sangre y un teléfono celular que serán peritados como parte de la investigación.

La causa quedó a cargo de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien busca determinar el móvil del ataque. Entre las principales hipótesis figuran un conflicto previo entre las familias, una deuda o un robo ocurrido días antes. Hasta el momento, los detenidos permanecen a disposición de la Justicia mientras avanza la recolección de pruebas para definir su situación procesal.