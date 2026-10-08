La llegada de BTS a la Argentina ya genera un fenómeno que va mucho más allá de la música. A pocos días de los esperados shows del grupo surcoreano, el furor entre sus seguidores argentinos comenzó a reflejarse también en el interés por aprender coreano y conocer con mayor profundidad la cultura del país asiático.

El fenómeno fue advertido a partir del crecimiento de las búsquedas relacionadas con el idioma y, especialmente, con el hangul, el sistema de escritura coreano. La expectativa por los recitales convirtió a palabras, expresiones y canciones que durante años formaron parte del universo de los fans en una puerta de entrada hacia una cultura cada vez más presente en Argentina.

El idioma que se volvió parte del fenómeno

Para las ARMY, nombre con el que se identifica a la comunidad de seguidores de BTS, aprender algunas palabras en coreano no es solamente una cuestión relacionada con entender las canciones.

El interés por el idioma también permite comprender mejor las letras, los mensajes de los integrantes y distintas expresiones que forman parte de la relación entre el grupo y sus seguidores.

El hangul, además, comenzó a despertar curiosidad entre personas que hasta hace poco no tenían ningún contacto con el idioma. La escritura coreana se convirtió así en otro de los elementos que acompañan la cuenta regresiva para los conciertos.

Una llegada que moviliza al fandom argentino

BTS se presentará por primera vez en Argentina con su gira mundial “ARIRANG”. Las fechas confirmadas son el 23 y 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata, en lo que será el debut oficial del grupo con shows propios en el país.

La expectativa comenzó desde el anuncio de la llegada y se transformó rápidamente en un fenómeno en redes sociales. El fandom argentino lleva años esperando la posibilidad de ver reunidos a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook sobre un escenario local.

La llegada de BTS también generó una fuerte movilización cultural. Además del interés por el idioma, el fenómeno acercó a muchos seguidores a la gastronomía, las costumbres, la música y distintos aspectos de la cultura surcoreana.

El K-pop que trascendió la música

La relación entre BTS y sus seguidores se construyó alrededor de mucho más que sus canciones. El grupo logró desarrollar una comunidad internacional que comparte contenidos, aprende expresiones en coreano, organiza encuentros y genera actividades vinculadas con la cultura surcoreana.

En Argentina, ese vínculo adquirió una dimensión particular con la confirmación de los recitales. La expectativa por los shows incluso impulsó actividades vinculadas con el universo de BTS y la cultura coreana antes de que la banda llegue al escenario.

El fenómeno no es nuevo para el país. Cuando se confirmó la llegada del grupo, las redes sociales se llenaron de mensajes de emoción de seguidores que aseguraban llevar años esperando este momento.

Ahora, con la cuenta regresiva en marcha, el desembarco de BTS promete dejar una huella que va más allá de los recitales. Para miles de fans argentinos, conocer sus canciones fue apenas el comienzo y aprender el idioma se convirtió en una nueva forma de acercarse al mundo que durante años siguieron desde una pantalla.