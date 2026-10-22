BTS tuvo su esperado debut en la Argentina este miércoles 21 de octubre, con un recital en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata que reunió a miles de fanáticos. Con las entradas agotadas, el grupo surcoreano concretó una visita que sus seguidores esperaban desde hacía años y desató una ola de memes, videos y mensajes en las redes sociales.

La emoción de las ARMY, como se conoce a la comunidad internacional de fans de la banda, se hizo sentir tanto dentro como fuera del estadio. Banderas, carteles personalizados, looks inspirados en los integrantes y mensajes dedicados a sus ídolos formaron parte de la postal de una jornada histórica para el fandom argentino.

El entusiasmo también se trasladó a las plataformas digitales, donde los seguidores compartieron imágenes del recital y expresaron la felicidad de ver finalmente al grupo en vivo.

Los memes que dejó el primer recital

La llegada de BTS al país se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en las redes. Los usuarios publicaron reacciones cargadas de humor, imágenes del público y mensajes que reflejaron la ansiedad acumulada durante años de espera.

Entre las publicaciones que circularon se destacaron las referencias a la emoción de las fanáticas, la preparación para el espectáculo y la experiencia de vivir por primera vez un recital de la banda en suelo argentino.

Las imágenes de las ARMY con sus carteles y banderas también se multiplicaron, en una muestra del vínculo que los seguidores construyeron con los artistas a través de la música y las comunidades digitales.

Una visita histórica con tres fechas en La Plata

El recital del miércoles fue el primero de los tres espectáculos que BTS tiene programados en el país como parte de su gira mundial ARIRANG, vinculada a su último álbum.

La banda volverá a presentarse en el Estadio Único Diego Armando Maradona este viernes 23 y el sábado 24 de octubre, en dos funciones que completarán su primera visita a la Argentina.

La llegada del septeto marca un momento especial para el crecimiento del k-pop en el país y para una comunidad de seguidores que durante años esperó la oportunidad de ver a sus ídolos en vivo. Mientras se preparan para los próximos conciertos, las ARMY siguen compartiendo las mejores imágenes y reacciones de un debut que ya quedó registrado en las redes.