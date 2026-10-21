La llegada de BTS a la Argentina no solo agotó entradas para sus tres recitales en La Plata, sino que generó un fuerte movimiento económico antes de que comenzaran los shows. Las ventas online vinculadas con la banda crecieron 80%, mientras que las búsquedas de alojamiento en la capital bonaerense se multiplicaron casi 600 veces frente al mismo período de 2025.

El impacto también se refleja en el gasto de los fanáticos. Entre el 6 y el 20 de octubre, las unidades de merchandising vendidas mediante Tiendanube aumentaron 59% frente a los 15 días anteriores y el ticket promedio alcanzó los $65.538.

La demanda abarca desde remeras y pequeños recuerdos hasta los tradicionales lightsticks utilizados durante los recitales. Estos últimos cuestan entre $235.000 y $269.000 y representan cerca de una cuarta parte de la facturación vinculada con BTS.

La Plata recibe al grupo surcoreano para tres presentaciones, previstas para el 21, 23 y 24 de octubre en el Estadio Único Diego Armando Maradona, todas con localidades agotadas.

El fenómeno se trasladó directamente al sector turístico. Booking registró un aumento cercano al 60.000% en las búsquedas de hospedaje al comparar las fechas de los conciertos con el mismo período del año pasado.

Qué compran los fanáticos de BTS

La indumentaria concentra el 73% de las compras relacionadas con la banda, aunque los productos de mayor valor son los que más pesan sobre la facturación.

Los lightsticks se convirtieron en uno de los objetos más buscados y algunos comercios organizaron hasta cinco etapas de preventa para responder a la demanda.

En el otro extremo aparecen los llamados freebies, paquetes de stickers, fotografías y recuerdos que los seguidores suelen intercambiar en las filas. Su precio promedio ronda los $8.711.

También surgieron propuestas menos tradicionales, como botellas de vino intervenidas, café frío temático y cámaras descartables pensadas como recuerdo de los recitales.

Las transferencias superaron a las tarjetas

El comportamiento de los compradores también mostró una particularidad. El 48% de las operaciones se abonó mediante transferencia bancaria y el 83% se concretó en un solo pago.

Capital Federal y el Gran Buenos Aires concentraron el 63% de las transacciones, pero los mayores gastos promedio se registraron en el interior.

Mendoza encabezó ese ranking con un ticket de $113.305, seguida por Salta con $108.947. En el AMBA, en cambio, el promedio rondó los $59.000.

Los recitales también movilizaron el turismo

El salto en las búsquedas de hospedaje muestra que la visita de BTS excedió el movimiento habitual de un recital y comenzó a funcionar como un atractivo turístico.

Una encuesta de Booking señaló que el 49% de los argentinos quiere realizar alguna vez un viaje motivado por la cultura pop.

Los shows de BTS se convirtieron así en un ejemplo de cómo los grandes espectáculos pueden trasladar rápidamente su impacto a hoteles, gastronomía, transporte y comercio electrónico, incluso antes de que se enciendan las luces del escenario.