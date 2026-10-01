El budín de naranja es una de esas recetas clásicas que nunca fallan: sencillo, húmedo y perfecto para acompañar unos mates a la hora de la merienda. En la sección Yo Cocino, Victoria Farrán, de Dulce Luz, mostró cómo prepararlo con pocos ingredientes y de una manera práctica.

La receta no requiere demasiada experiencia en pastelería ni el uso obligatorio de una batidora, ya que puede hacerse completamente a mano. Entre los secretos que compartió Farrán se encuentra mezclar primero el azúcar con la ralladura de naranja, un paso sencillo que ayuda a intensificar el aroma y el sabor cítrico del budín.

Ingredientes

2 huevos

150 gramos de azúcar

100 ml de leche

80 ml de aceite

180 gramos de harina leudante

1 naranja: jugo y ralladura

Para el glaseado:

100 gramos de azúcar impalpable

Jugo de naranja o leche, cantidad necesaria

Cómo preparar el budín de naranja

El primer paso es colocar el azúcar en un recipiente junto con la ralladura de naranja. Con ayuda de una cuchara o espátula, hay que presionar y mezclar ambos ingredientes para que los aceites de la cáscara impregnen el azúcar y aporten más sabor.

Luego se incorporan los dos huevos y se bate hasta que la mezcla comience a formar pequeñas burbujas. Puede utilizarse una batidora para conseguir un resultado un poco más aireado, aunque Farrán explicó que también puede realizarse perfectamente a mano.

A continuación se agrega el aceite y, posteriormente, se incorporan de manera intercalada la harina y la leche. La receta utiliza harina leudante, aunque también puede reemplazarse por harina 0000 junto con aproximadamente una cucharadita de polvo de hornear.

Por último, se suma el jugo de naranja y se mezcla hasta integrar todos los ingredientes. La preparación queda bastante líquida, una consistencia que es normal y permite obtener un budín húmedo.

La mezcla debe colocarse en un molde sin llenarlo completamente, dejando espacio para que pueda crecer durante la cocción. Luego se lleva a un horno precalentado a 160 °C durante unos 30 minutos. Dependiendo del tamaño del molde, el tiempo puede variar entre 20 y 35 minutos. Para comprobar que está listo, se puede introducir un palillo en el centro: debe salir seco.

Cómo hacer el glaseado de naranja

Para terminar el budín, se mezclan 100 gramos de azúcar impalpable con pequeñas cantidades de jugo de naranja. También puede utilizarse leche, aunque el jugo permite reforzar el sabor cítrico.

La clave es agregar el líquido de a poco hasta conseguir un glaseado espeso. Si queda demasiado líquido, se volverá más transparente al colocarlo sobre el budín. Una vez que la preparación esté fría, se distribuye el glaseado por encima y queda listo para cortar y servir.

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