Budín dorado de coliflor, pollo y queso que se hace sin batir

Esta receta innovadora para preparar un budín dorado de coliflor, pollo y queso se destaca por no requerir batido previo. Se trata de una opción ideal para resolver un almuerzo o una cena de manera práctica, aprovechando ingredientes sobrantes de la heladera. La preparación combina vegetales cocidos con huevo, queso y carne desmenuzada para lograr un plato sin harinas y muy bajo en carbohidratos.

Para comenzar con la preparación es necesario cocinar una planta de coliflor cortada en flores pequeñas en abundante agua con sal durante ocho a diez minutos. Es fundamental escurrir muy bien la verdura para retirar todo el exceso de líquido y evitar que la preparación quede acuosa. Luego se debe aceitar un molde con tubo central y distribuir las flores formando una capa pareja antes de avanzar con los siguientes pasos de la receta.

En el siguiente paso se deben cascar de cuatro a cinco huevos directamente sobre el coliflor y batirlos suavemente con un tenedor para que se distribuyan entre las verduras. En ese momento se agrega sal, pimienta negra y pimentón a gusto para realzar los sabores de la preparación. Luego se incorporan cien gramos de pollo cocido desmenuzado y se espolvorea con perejil fresco picado u orégano según la preferencia de cada hogar.

Para finalizar el armado, se debe cubrir toda la superficie con ciento cincuenta gramos de queso mozzarella rallado y llevar a horno precalentado a doscientos grados centígrados durante quince minutos. El plato está listo cuando el huevo se encuentra completamente cuajado y el queso se ve derretido y dorado. Antes de cortar en porciones es aconsejable dejar atemperar cinco minutos para que tome consistencia y lograr que "entre por los ojos".