Buenas labores de argentinos en el triunfo de Baskonia por la Liga Española de básquetbol

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Los argentinos Luca Vildoza y Patricio Garino desplegaron esta mañana buenas tareas para Baskonia, que se impuso como visitante a Obradoiro, por 92-79, en un partido correspondiente a la octava fecha de la Liga Endesa de la ACB del básquetbol de España de primera división.



El quinteto vasco trepó, de esta manera, a la sexta colocación en el certamen, con un registro 4-4, mientras que la entidad de Santiago de Compostela cierra las posiciones, con un saldo 2-6.



El marplatense Vildoza (ex Quilmes) firmó una planilla de 8 puntos (4-6 en dobles, 0-5 en triples), 4 asistencias, 3 rebotes, un robo y una tapa en los 33 minutos que permaneció en el rectángulo de juego del Pabellón Multiusos Fontes do Sar.



El alero Garino (ex Orlando Magic de la NBA), también oriundo de Mar del Plata, aportó 12 tantos (6-7 en dobles, 0-1 en triples), 2 rebotes, 2 recuperos y un pase gol en 16m.



La figura del Baskonia resultó, una vez más, el alero georgiano Tornike Shengelia, quien terminó con 29 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias.



Además, Barcelona, sin la presencia del alero cordobés Leandro Bolmaro (ex Bahía Basket), derrotó como visitante a Betis, en Sevilla, por 100-95



En uno de los adelantos jugados el sábado, Fuenlabrada, con 6 tantos, 4 asistencias y 3 rebotes del escolta bahiense Nicolás Richotti, le ganó por 87-83 a Manresa, que tuvo en sus filas al alero cordobés Juan Pablo Vaulet (ex Bahía Basket y Peñarol de Mar del Plata), responsable de 6 puntos y 5 rebotes en 27m.